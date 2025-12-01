A vállalat közleményében úgy fogalmazott, hogy a szerződő felek szoros üzleti és partneri együttműködésben folytatják tevékenységüket. A tranzakciót követpen a Talentis Group Zrt. egészségügyi portfóliója kibővült a 2019-ben alapított, prémium magán-egészségügyi MiND Klinika szolgáltatóval és annak leányvállalataival – írja a Portfolio.

A közlemény szerint a beruházás elsődleges célja a MiND Klinika márka értékének és szakmai reputációjának megőrzése, illetve a társaság hosszú távú, fenntartható és magas színvonalú működésének biztosítása. A Talentis Group Zrt. törekvései közé tartozik még a szolgáltatási struktúra stabilizálása és konszolidációja, az orvosdiagnosztikai tevékenységhez fűzhető fejlesztések, beruházások és innovatív egészségügyi megoldások kivitelezése.

A MiND Klinika megerősített tőkealapot, kiszámítható finanszírozási környezetet és olyan stratégiai támogatást kap, amely lehetővé teszi szolgáltatásai bővítését, a meglévő infrastruktúra fejlesztését, valamint új technológiai és orvosdiagnosztikai beruházások megvalósítását

– fogalmazott a vállalat közleményében.

A tulajdonosváltás nem befolyásolja a klinika szakmai csapatának felállását.

Maga a MiND Klinika járóbeteg-magánrendelő 2019. júniusában alakult, 2021 óta a fokozatosan bevezetett bővítéseknek köszönhetően multimodális magán-egészségügyi központtá alakult.

Az egyik legutóbbi bővítési ütem során egy több mint 800 m²-es hasznos alapterületen készült el új részlege, így a klinika területe az előzetes tervek szerint összesen közel 1700 m² lesz.