A magyar magánegészségügy történetében példa nélküli összefogás született: elindult a PrimusCARE program, amely egy innovatív, előre tervezhető modell segítségével biztosít térítésmentes szakorvosi vizsgálatokat hátrányos helyzetű családok számára, olyan szakmákban is, ahol nagyon szűk az ellátórendszer kapacitása, közölte Lancz Róbert, a Primus Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesületének elnöke.

A programban részt vevő szolgáltatók, szabad kapacitásaikat használják fel tudatosan és fenntartható módon, hogy valódi társadalmi értéket teremtsenek.

A felajánlás éves szinten több ezer vizsgálatot jelent, ezek összértékben több, mint 80 millió forintot érnek

– tette hozzá Lancz Róbert.

A programban részt vevő magánegészségügyi szolgáltatók felajánlásaik révén biztosítanak különböző szakorvosi és diagnosztikai vizsgálatokat azon családok számára, akiknek ezekhez az ellátásokhoz való hozzáférése korlátozott. A rászoruló családokat a programba bevont civil szervezetek juttatják el a lehetőséghez. Ezek a közösségek már most is napi szintű kapcsolatban állnak azokkal a családokkal, ahol egy-egy szakorvosi vizsgálat sorsfordító segítséget jelenthet. A partneri hálózatot a Bridge Budapest Edisonplatform Edison100 programja koordinálja, az ellátásszervező, lebonyolító partner pedig a Teladoc Hungary Kft.

A Bridge Budapest egyik legfontosabb küldetése, hogy összehozza a hosszú távon gondolkodó, értékalapú szereplőket. A PrimusCARE tökéletes példa arra, hogyan tud az üzleti és civil szektor közösen valódi változást elérni.

A közösségünkben lévő civil szervezetek pontosan ismerik azokat a családokat, ahol a térítésmentes egészségügyi ellátás a legnagyobb segítséget jelentheti. Büszkék vagyunk arra, hogy segíthetjük ezt a folyamatot, és hiszünk benne, hogy a program példaértékű lesz

– mondta Pistyur Veronika, a Bridge Budapest ügyvezetője.

A PrimusCARE nem csupán az egészségügyi szolgáltatások biztosításáról szól, hanem egy olyan társadalmi felelősségvállalási kezdeményezés is, amely példát mutathat a szektor többi szereplője számára. A program célja, hogy hosszú távon is fennmaradjon, és a lehető legtöbb rászoruló család számára nyújtson segítséget. A lehetőség az ország több részén elérhető, a Budapest és környéki szolgáltatók mellett, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett, Sopronban, Székesfehérváron és Szegeden működő klinikák is részt vesznek.

A PrimusCARE programmal szeretnénk hidat építeni a magánegészségügyi szolgáltatók és azok között, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Hiszünk abban, hogy a szakértelem és az összefogás révén valódi változást érhetünk el a magyar egészségügyi ellátásban – mondta Lancz Róbert, a Primus Egyesület elnöke.

A PrimusCARE nem csupán adományozás: egy olyan új működési modell, amely hosszú távon is képes társadalmi hatást elérni – előre tervezhető módon, fenntartható rendszerben.

A Primus Egyesület tagjai közül 30 szervezet döntött a csatlakozás mellett és állt össze egy jó ügy érdekében. 2025 május 5-én, a PrimusCARE indulásakor az alábbi szolgáltatók részvételével indul el a program: Affidea Magyarország, Ars Medica Magánkórház, AVIAN Medical, Da Vinci Magánklinika, Doktor24, Erzsébet Fürdő Gyógyászati Központ, Ezüstfény Magánklinika, F Medical Magánklinika, Főnix-Med, Ganglion Orvosi Központ, Geomedical Budapest, Hungária Med M, Haller Medical, HT Medical Center, Kastélypark Klinika, L33 Medical, Life Egészségközpont, Mária Medical, Mediteam Szeged, Medoc Klinika, MIND Klinika, Neomedical Egészségközpont, Optimum Szemészet, Pannonia Medical, Pozitron Diagnosztika, Semmelweis Premium, Spektrum-Lab, Szent Magdolna Magánkórház, a WhiteLab Health Stations Kft. és a Zenon Medical.

A Teladoc számára kiemelten fontos, hogy technológiai megoldásainkkal hozzájáruljunk az egészségügyi ellátás elérhetőbbé tételéhez. Amikor a Primus Egyesület megkeresett bennünket a PrimusCARE programmal, egyértelmű volt számunkra, hogy szeretnénk segíteni ennek a kezdeményezésnek a sikeres megvalósítását.

A rendszerünk biztosítja, hogy a felajánlott vizsgálatok a lehető leghatékonyabban jussanak el azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Bízunk benne, hogy ezzel hozzájárulhatunk a társadalmi felelősségvállalás erősítéséhez és a magánegészségügy szerepének pozitív alakításához Magyarországon

– mondta Ordódy Viktória, a Teladoc üzletfejlesztési vezetője.

Felajánlják a vizsgálatokat

A program keretében a részt vevő egészségügyi szolgáltatók havonta megadott mennyiségű vizsgálatot ajánlanak fel, amely lehet járóbeteg-, laboratóriumi vagy diagnosztikai ellátás. A jogosult családok kiválasztása civil szervezetek révén történik, melyben a Bridge Budapest Edisonplatform Edison100 programja kapcsolódik be és segíti az összekapcsolódást az adott szervezetekkel. A lebonyolítást a Primus Egyesület pártoló tagja, a Teladoc rendszer támogatja, amely biztosítja, hogy a felajánlott vizsgálatok a legoptimálisabb módon jussanak el az érintettekhez. A jogosultak egy egyszerű online jelentkezési folyamaton keresztül vehetik igénybe az ellátásokat.

A Primus Egyesület weboldalán keresztül elérhető aloldalon jelentkezhetnek, közölte a Primus Egyesület vezetője. A program a Bagázs Közhasznú Egyesület, a Bárányfelhő Fejlesztő és Terápiás Központ, Egy Sima Egy Fordított - Egyesület az Inklúzióért, Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány, Hősök Tere Alapítvány, Igazgyöngy Alapítvány, InDaHouse Hungary Egyesület, KIKAPCS. Alapítvány, Kompánia Alapítvány, Rosa Parks Alapítvány - Láthatatlan Tanoda, Világszép Alapítvány és a VONESZO Alapítvány részvételével indul.