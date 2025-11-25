Akadozik a jegyértékesítés az online csatornákon: a MÁV és MÁV+ applikációban, valamint a jegy.mav.hu felületen kedd délután – közölte a Mávinform a honlapján, hozzátéve: a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán.

Javasolták, hogy ha valaki későbbi utazáshoz váltana jegyet, akkor halassza későbbre az online vásárlást, vagy automatánál, illetve pénztárnál vegye meg a jegyét.

A vonatok fedélzetén a hibára hivatkozva pótdíj nélkül váltható menetjegy.

A sikertelen jegyvásárlásokat a MÁV Személyszállítási Zrt. megvizsgálja, és intézkedik a többszöri vásárlások esetén az automatikus visszafizetésről az online fizetés során használt bankszámlára – írták.

Hozzátették:

ha a jegy az applikációban nem látszik, és az érintett nem kap e-mailben értesítést a sikeres vásárlásról, akkor nincs jegye. Utazás csak érvényes jeggyel lehetséges, ezért kérik, hogy az utas vásároljon másik jegyet. A zárolt összeget 48-72 órán belül visszatérítik a fizetéshez használt bankszámlára.

Ha ez nem történne meg, akkor azt kérik, hogy az utas jelezze a problémát az [email protected] címen. A sikeres kivizsgáláshoz kérik az utas e-mail címét, amellyel az alkalmazásba regisztrált, a sikertelen vásárlás időpontját, illetve – ha rendelkezésére állnak – a vásárlás banki tranzakciójának adatait.

Elhárították a hibát

Frissítés! Időközben elhárították a hibát a szakemberek, így ismét megfelelően működik az online jegyértékesítés a MÁV- és a MÁV+ applikációban, valamint a jegy.mav.hu felületen - közölte a Mávinform a honlapján.

Korábban akadozott a jegyértékesítés az online csatornákon, ezért azt javasolták az utasoknak, hogy automatánál vagy pénztárnál vásároljanak jegyet, de a hibára hivatkozva ezt a vonatokon is pótdíj nélkül megtehették.

"A sikertelen jegyvásárlásokat a MÁV Személyszállítási Zrt. megvizsgálja, és intézkedik a többszöri vásárlások esetén az automatikus visszafizetésről az online fizetés során használt bankszámlára" - írták.