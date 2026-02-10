Az IDEA Intézet felméréséből az derül ki, hogy a magyar felnőtt népesség többsége hallott arról, hogy tavaly decemberben valamennyi közösségi médiaplatform használatát betiltották a 16 évnél fiatalabbak számára. Azóta Franciaországban a Nemzetgyűlés is elfogadott egy ugyanezt tiltó törvényt, és Spanyolország is fontolóra vette ezt.

Ami a magyarokat illeti, nos, ők sem utasítják el a javaslatot, sőt: a magyar népesség 55 százaléka támogatná, ha hasonló korlátozást vezetnének be a fiatalok számára, és csak 22 százalékának lenne ellenére egy ilyen szabályozás. Emellett a megszokott demográfiai kategóriák szerint a támogatottsági arányok csak kisebb eltéréseket mutatnak.

Ugyanakkor a társadalom mégsem mutatkozik teljes egységesnek a kérdés megítélésében: a Fidesz-KDNP szavazók háromnegyede követné az ausztrál példát, más pártok szavazói között azonban nincs többsége a hasonlóan gondolkodóknak. A Mi Hazánk szavazók ugyanakkor ebből a szempontból liberálisabban, mivel a párt szavazóinak csaknem fele elutasítaná a korlátozást.