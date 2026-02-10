A közszféra dolgozói vonulnak utcára szerdán Németország fővárosában, ahol eleddig nem volt példa ilyen kiterjedt, több ezer állami alkalmazottat egyszerre érintő szakszervezeti sztrájkra.

A GEW, az IG-BAU, a GdP és a Verdi szakszervezetek közös felhívása február 11-én törvényes munkabeszüntetésre szólítja az önkormányzati napközik, állami iskolák, járási hivatalok és a minisztériumi intézmények, a szenátusi adminisztrációk, továbbá több pedagógus- és művészképzőhely, a színházak, az egyetemek, illetve az erdészeti vállatok, a tűzoltóság és a rendőrőrsök alkalmazottait.

Besokalltak a közalkalmazottak

A Morgenpost hétfőn jelentette: az érdekképviseletek szerint „elszakadt a cérna” az állami alkalmazottaknál, mivel a berlini és brandenburgi tartományokkal mostanra zátonyra futottak az idei bértárgyalások.

Elmondásuk szerint a helyzet súlyos, ezért így fognak nyomást gyakorolni a közfoglalkoztatókra, akik a hónapok óta zajló egyezkedésben még nem tettek konkrét ajánlatokat. Ehelyett csak olyan kijelentések hangzottak el, miszerint "el tudnak képzelni egy inflációs szintű béremelést és egy kis pluszt” a nevelőknek, tanároknak, hivatalnokoknak, művészeknek, rendőröknek, tűzoltóknak, erdészeknek.

„Egy itallal” akarják kiszúrni a szemüket

Az érintettek leginkább azért döntöttek a német főváros alapvető – az oktatástól a hivatali ügyintézésig, a tűzoltástól a rendvédelemig terjedő – működését megbénító, törvényes lépés mellett, mert szerintük a munkaadók megalázó módon csak „a kötetlen kocsmai beszélgetések szintjén” kezelik a bérkérdést.

Az embereknek nem egy italra van szükségük, hanem kézzelfogható kompenzációra az elmúlt évek reálbérkiesése miatt – fogalmaznak a szakszervezetek, amelyek legalább havi 2-300 eurós béremelést követelnek az egyes területeken, amit a munkaadók megfizethetetlennek tartanak.

A németeknél nagy ereje van az ilyen megmozdulásoknak: megírtuk, a múlt héten mind a 16 szövetségi tartományban tartottak sztrájkot a tömegközlekedési vállalatoknál, hogy a buszsofőrök, villamos- és metróvezetők, közlekedési dolgozók számára emberségesebb munkakörülményeket harcoljanak ki.