Egy idős férfi kedden reggel egy gázpisztollyal lövést adott le Orbán Sándorra, Nagytevel polgármesterére, a polgármesteri hivatalban. Miután az épületben működik a helyi óvoda is, a gyerekeket a lövések után az ablakon menekítették ki.

A Veszprém vármegyei rendőrség egy videót is közzétett a Facebook-oldalára, ahol az látszik, hogy bilincsben elviszik. Azt írják, a rendelkezésre álló adatok alapján a 76 éves Pápa környéki férfinak korábban már voltak kényszerképzetei, és többször járt a polgármesternél. A sértett 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az elkövető ellen emberölés kísérlete miatt folyik a nyomozás.