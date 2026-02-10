Méltányossági nyugdíj címén havi több ezer forint pluszpénzhez juthatnak azok a nyugdíjasok, akiknek nagyon alacsony a járandósága. Ez az emelés ugyan nem vonatkozik mindenkire, de széles kört érint, ezért érdemes utánanézni, ki veheti igénybe - hívta fel a figyelmet összeállításában a Zala vármegyei hírportál.

A lap emlékeztetett arra, hogy a méltányossági nyugdíjemelés egy kivételes juttatás, amelyet a Magyar Államkincstár adhat, célja pedig a rossz szociális helyzet enyhítése. Így azoknak az öregségi korhatárt betöltött, alacsony nyugdíjjal rendelkezőknek nyújtható, akiknek az élethelyzete már a létfenntartásukat veszélyezteti.

A méltányossági nyugdíjemelésre a 2025-ös adatok alapján nagyságrendileg 342 ezer kisnyugdíjas lehet jogosult.

A kivételes nyugellátás-emelést azoknak engedélyezhetik, akik

az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték és nyugellátásban részesülnek,

megváltozott munkaképességű özvegyi nyugdíjasok,

özvegyi nyugdíjasok, és fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodnak,

árvaellátásban részesülnek.

A MÁK tájékoztatása szerint

kivételes nyugellátás-emelés akkor engedélyezhető, ha a nyugellátás és a kérelmező számára folyósított egyéb rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 140 ezer forintot.

Az emelés összege a minimálnyugdíjhoz igazodik, ennek megfelelően legalább 3 ezer és legfeljebb 8 ezer forint.

Miután ez az emelés beépül a nyugdíjba, hatással lesz a következő nyugdíjemelésekre is - hívta fel a figyelmet a portál.

A méltányossági nyugdíjemelésre vonatkozó kérelmeket a lakóhely szerint illetékes vármegyei kormányhivatalnál vagy bármelyik kormányablaknál, valamint a Magyar Államkincstárnál, illetve az ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.