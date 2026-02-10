Méltányossági nyugdíj címén havi több ezer forint pluszpénzhez juthatnak azok a nyugdíjasok, akiknek nagyon alacsony a járandósága. Ez az emelés ugyan nem vonatkozik mindenkire, de széles kört érint, ezért érdemes utánanézni, ki veheti igénybe - hívta fel a figyelmet összeállításában a Zala vármegyei hírportál.
A lap emlékeztetett arra, hogy a méltányossági nyugdíjemelés egy kivételes juttatás, amelyet a Magyar Államkincstár adhat, célja pedig a rossz szociális helyzet enyhítése. Így azoknak az öregségi korhatárt betöltött, alacsony nyugdíjjal rendelkezőknek nyújtható, akiknek az élethelyzete már a létfenntartásukat veszélyezteti.
A méltányossági nyugdíjemelésre a 2025-ös adatok alapján nagyságrendileg 342 ezer kisnyugdíjas lehet jogosult.
A kivételes nyugellátás-emelést azoknak engedélyezhetik, akik
- az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték és nyugellátásban részesülnek,
- megváltozott munkaképességű özvegyi nyugdíjasok,
- özvegyi nyugdíjasok, és fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodnak,
- árvaellátásban részesülnek.
A MÁK tájékoztatása szerint
kivételes nyugellátás-emelés akkor engedélyezhető, ha a nyugellátás és a kérelmező számára folyósított egyéb rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 140 ezer forintot.
Az emelés összege a minimálnyugdíjhoz igazodik, ennek megfelelően legalább 3 ezer és legfeljebb 8 ezer forint.
Miután ez az emelés beépül a nyugdíjba, hatással lesz a következő nyugdíjemelésekre is - hívta fel a figyelmet a portál.
A méltányossági nyugdíjemelésre vonatkozó kérelmeket a lakóhely szerint illetékes vármegyei kormányhivatalnál vagy bármelyik kormányablaknál, valamint a Magyar Államkincstárnál, illetve az ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
