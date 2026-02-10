A felhasználók bárhol és bármikor szeretnének vásárolni, a kereskedők pedig azonnal látni akarják a beérkező összeget. Az eurózónában 2025 októbere óta új szabvány lépett életbe: a tranzakcióknak 10 másodperc alatt teljesülniük kell. De mi jön ezután? Míg a bankok az azonnali fizetésre és a csalások elleni védelemre koncentrálnak, a technológiai vezetők már az „ügynöki kereskedelem” (agentic commerce) korát készítik elő, ahol intelligens digitális asszisztensek intézik pénzügyeinket. Ezekről a trendekről tárgyalnak a régió vezető szakértői március 11-12-én a Money Motion konferencián – a rendezvény szervezőinek keddi közleményében.

A Money Motion aláhúzta: az azonnali és biztonságos fizetés többé nem prémium szolgáltatás, hanem a pénzügyi világ alapkövetelménye. Az Európai Unióban tavaly októberben hatályba lépett szabályozás nemcsak a sebességet írta elő, hanem azt is, hogy az azonnali utalás nem lehet drágább a hagyományosnál, és kötelezővé tette a kedvezményezett hitelesítését (IBAN check).

Ez utóbbi kritikus lépés a pénzügyi csalások elleni küzdelemben, amelyek értéke 2024-ben meghaladta a 4 milliárd eurót.

De hogyan alakítja át ez az üzleti és magánfelhasználók élményét, és mi a következő lépés? Erre keresik a választ a negyedik alkalommal megrendezett Money Motion konferencián, amelyet a Mastercard, a Monri, az ASEE, a Croatia osiguranje és az A1 Hrvatska támogatásával tartanak a Zagreb Fair területén.

Nagyobb kontroll a saját pénzünk felett

„Az azonnali fizetések tavalyi integrációja jelentős technológiai és infrastrukturális kihívás volt az eurózóna bankjai számára, amely magában foglalta a szigorú szabályozói és biztonsági megfelelést is. Az európai piac gyorsan halad a nagyobb digitális összekapcsoltság felé, ami egy nyitottabb és versenyképesebb rendszerhez vezet” – vázolta fel Damir Šljivar, az Erste Bank digitális banki ágazatának igazgatója.

Šljivar hangsúlyozza:

a változások legnagyobb nyertesei a felhasználók.

A polgárok és a vállalatok nagyobb kontrollt kapnak pénzügyeik felett, a mindennapi bankolás rugalmasabbá, a szolgáltatások pedig biztonságosabbá válnak. A Money Motion nagyszínpadán a vezető horvát bankok igazgatói vitatják meg a banki fenntarthatóság és a technológiai trendek jövőjét.

Intelligens digitális ügynökök a kanyarban

Míg a popkultúrában még csak találgatjuk, mikor fizet majd helyettünk az autó a tankolásért, vagy rendeli meg a hűtő a hiányzó tejet, addig a fizetési szolgáltatások vezető technológiai cégei már ezt a jövőt építik. A kulcs a mesterséges intelligencia és a fizetési folyamatok integrációja.

„Az azonnali fizetések gyors elterjedésével a valós idejű értékmozgatás válik piaci sztenderddé. Erre az alapra épül az úgynevezett 'agentic commerce' – egy olyan piaci logika, ahol a fizetési döntéseket egyre inkább intelligens digitális ügynökök veszik át” – magyarázza Damir Čaušević, a Monri Payments vezérigazgatója és a Money Motion társalapítója.

A McKinsey előrejelzései szerint a következő tíz évben ez a technológia átalakítja a globális gazdaságot: 2030-ra az intelligens digitális ügynökök éves szinten 3-5 billió dollár értékű tranzakciót kezelhetnek majd, a valós idejű fizetési infrastruktúrára támaszkodva. Čaušević a konferencián nemzetközi szakértőkkel vitatja meg, hol tart most a fejlesztés, kik tesztelik már a prototípusokat, és mik a reális elvárások a következő 5-10 évre – áll a közleményben.