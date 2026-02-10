Hatalmas kihívások és változások érik az agráriumot nap, mint nap. Ugyanakkor ez az az ágazat, amely a leginkább integrálja a társadalmat, magába szívja a világban fellelhető tudást ahhoz, hogy megtudjunk felelni a környezetvédelmi, állatjóléti, élelmiszerminőségi kihívásoknak egyaránt – hangsúlyozta a magyar agrárminiszter a kecskeméti Prega 2026 Precíziós Gazdálkodási Konferencia és Kiállítás megnyitóján.

Agrármérnök a 21. században

Nagy István felidézte, hogy az elmúlt években mennyire átalakult a 21. századi agrármérnöki tudás, amelynek mára az egyik legfontosabb elem, hogy a rendelkezésre álló adatokat a mesterséges intelligencia segítségével feldolgozza, rendszerezze, majd ebből következtetésekre jusson és döntéseket hozzon.

Annyiszor kapjuk a méltatlan támadást, hogy mi vagyunk azok, akik a klímaváltozást előidézik, pedig mi a megoldás rész vagyunk. Azon dolgozunk, hogyan őrizzük meg a teremtett világunk azokkal, akik a természetből, a természetben élnek

– mondta Nagy István, egyben felidézte, hogy óriási minőségi változás előtt állunk: a magyar gazdák 163,5 milliárd forintért vásároltak gépet és eszközt tavaly, 21 százalékkal többet, mint 2024-ben, ami nagyon szép szám.

Nagy István agrárminiszter felszólalása a Prega 2026 konferencián Kép: Agroinform.hu

Az agrárminiszter felidézte azokat a történelmi okokat, amiért a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar korábban versenyképességi hátrányba került az euró uniós vetélytársainkkal szemben.

Egyrészt elhibázott volt a rendszerváltást követően a hazai élelmiszerfeldolgozó üzemek privatizációja, mivel a külföldi befektetők jó része a felújítás helyett bezárta, sőt lebontotta azokat. A magyar mezőgazdasági termékeket, mint nyersanyagot kivitték az anyavállalataikhoz, hogy feldolgozzák, majd a készterméket értékesítették.

Másrészt 2004-ben, az EU-csatlakozásunk után az akkori szocialista-liberális kormány úgy döntött, hogy ezeket az uniós forrásokat nem gazdaságélénkítésre fordítják, hanem szociális ágazat támogatására, ami hiba volt. Nagy István szerint Lengyelország például anno jól döntött, amikor az első eu-s forrásokat a gazdaság építésére fordították.

A magyar gazdák jövedelemtermelő képessége anno hatalmasat zuhant, az EU 27 tagállamának átlagához képest is mindössze 57 százalékon állt. Az agrártárca vezetője elmondta, hogy

a magyar kormány ezért hozta meg azt a döntést, hogy az európai uniós ciklus támogatásaihoz a nemzeti társfinanszírozás mértékét a maximális, 80 százalékra emeli, amivel háromszorosára növekedtek a források. Így mindazt a történelmi lemaradást, amit a feldolgozóiparunk, az élelmiszeriparunk elszenvedett, ebben a ciklusban le tudjuk dolgozni.

Az idei az építkezés éve. A rendelkezésre álló források 90 százalékát már le tudtuk kötni, fantasztikus a túljelentkezés, ami bizalomról tanúskodik – fűzte hozzá Nagy István, aki úgy prognosztizálja, hogy a fejlesztéseknek és a lelkesedésnek hála, olyan növekedési pályára kerültünk, hogy 2030-ra a magyar agrár- és élelmiszeripar dobogós lesz Európában. Öröm azt is látni, hogy az export összetételünkben is immár 72 százalékra emelkedett a feldolgozott élelmiszerek aránya.

Jönnek a fiatalok

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magosz elnöke arról a Prega 2026 szakmai konferencián beszélt, hogy a fiatalok már új, a precíziós művelésre nyitott szemlélettel veszik át a gazdaságokat. A gazdaság átadási támogatásokra immár több mint 1400 pályázat érkezett be hozzájuk.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy javítsuk a gazdálkodók versenyképességét, és minden rendelkezésre álló információ eljusson hozzájuk – tette hozzá Jakab István.

„Minden forint számít”

Bolyki Bence, a konferencia főszervezője, az Agroinform.hu portálvezetője köszöntőjében elmondta: a precíziós gazdálkodásról gyakran beszélünk technológiaként, de úgy gondolja, hogy ez legalább annyira gondolkodásmód is.

Fontosnak tartották, hogy összehozzák egymással azokat, akiknek jó kérdéseket lehet feltenni. A konferencia szlogenjének pedig azért választották, hogy „minden forint számít”, hiszen végső soron ide kell kifutnia ezeknek a megoldásoknak.