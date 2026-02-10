Talán kevesen emlékeznek rá, de a '80-as években, amikor a KGST rendszeren belül a mezőgazdaság vezető ágazatának szerepét vittük, Magyarország 40 százalékát adta a kelet-európai agrárexportnak. Most 10 százaléknál tartunk.

Barátaink, a kelet-európai gazdaságok felébredtek, és rájöttek arra, hogy az agrárium stratégiai ágazat. Érdemes vele foglalkozni akkor is, hogyha 3-5 százalékos a részesedése a GDP-ből.

„A nemzetközi helyzet egyre fokozódik”

– idézte a Prega 2026 konferencián tartott előadása címének adott, Tanú című film klasszikus mondatát Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának vezetője, aki szerint elképesztően gyorsan változó környezetbe léptünk, a klímaváltozás rángatja az ajtót, ez például a kukoricatermesztésben is megjelenik. Tavaly Lengyelországban, ahová eddig mi szállítottuk a kukoricát, immár nagyobb területen termesztették ezt a növényt, mint nálunk.

Hollósi Dávid értékelése szerint

A 2020-as években a klímaváltozás ránk rúgta az ajtót. Az Európai Unió kukoricából nem önellátó. Lengyelországban több kukoricát vetnek, mint Magyarországon.

A 2020-as években megváltozott a világkereskedelem. Vámháborúkat élünk, a megszokott szállítási útvonalak, piacok nem, vagy nem úgy működnek, mint korábban.

A 2020-as években szinte állandó jelenséggé váltak az állatbetegségek. Madárinfluenza, sertéspestis, ragadós száj- és körömfájás, kéknyelv betegség, és sajnos még sorolhatnánk.

A 2020-as években a gazdaság változékonysága jelentősen nőtt. Árciklusok mindig voltak, vannak, és lesznek is, azonban ma már sokkal gyakrabban és súlyosabban jelentkeznek.

A magyar agráriumnak kiváló lehetőségei vannak arra, hogy újra Közép-Európa meghatározó élelmiszergazdasága legyen. A trend elindult, azonban a pályát nehezítik a szabadkereskedelmi megállapodások.

Az ellenállóképesség, az alkalmazkodóképesség a gazdálkodásban minden eddiginél fontosabbá vált

– fogalmazott a banki szakember, aki előadásában elmondta, hogy 198 ezer mezőgazdasági üzem működik ma Magyarországon. Tíz éve ez a szám még 297 ezer volt.

Ugyanakkor a magyar agrárium reálértéken mért kibocsátása 30 százalékkal bővült. Közel 5000 milliárd forint értékben valósultak meg a beruházások. Az agrárgazdaság hitelállománya ugyanezen időtávon a duplájára nőtt.

Alaposan növekedett a birtokok koncentrációja az elmúlt tíz évben. Az átlagos birtokméret harmadával nőtt a növénytermesztésben, az állattenyésztésben pedig háromszorosára. Az állattenyésztők száma az elmúlt 16 évben 60 százalékkal csökkent, de ma a magyar állattenyésztés kibocsátása nagyobb, mint 16 évvel ezelőtt volt. A szakember szerint

„Kevesebben foglalkoznak vele, de koncentráltabban, profibban és hatékonyabbá teszik ezt”

Ugyanakkor a magyar mezőgazdasági üzemek 25 százalékának termelési értéke évi 10 millió forint alatt van, 40 százaléknál pedig az évi termelési érték nem haladja meg az 50 millió forintot.

Ez idő alatt jelentősen megváltoztak az ügyféligények, a napi bankolás egyre inkább az elektronikus csatornákra terelődött a fiókokban pedig már inkább a személyes tanácsadáson van a fókusz.

„Kisebb, de továbbra is jellemzően kisvállalati-, koncentrálódó-, egyre bonyolultabb jogszabályi környezetben működő ügyfélkört kell kiszolgálni egy nagyon gyorsan változó világban”

– hangsúlyozta Hollósi Dávid. Hozzétette, hogy az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletága

ügyfeleinek a száma meghaladja a 30 ezret,

2 millió hektárral állnak üzleti kapcsolatban,

piaci részesedésük a mezőgazdaságban meghaladja a 30 százalékot,

míg az Agrár Széchenyi Kártya piacrészük 70 százalék feletti.

A pénzügyi vezető arról is beszámolt, hogy az MBH Bank Agrárcentrum új, "beyond banking", túlnyomó részében ingyenes szolgáltatást indít Agrár Partner Platform néven, ahol a regisztrált ügyfelek megtalálhatnak

exluzív piaci elemzéseket és tudásanyagot,

AI chatbotot a KAP Stratégiai Tervvel és agráriummal kapcsolatos információkkal,

az MBH Csoport tagjainak és stratégiai partnereinek termékeit és szolgáltatásait,

támogatási, pályázati információkat, szakmai előadásokat, podcastokat.

