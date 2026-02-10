Menczer Tamás keddi Facebook-bejegyzése szerint a Shell-részvények értéke megduplázódott az orosz-ukrán háború kezdete (azaz 2022 februárja) óta. A politikus ezzel kapcsolatban kijelentette, Kapitány István és Bujdosó Andrea keres a háborún és a brüsszeli szankciókon. Hozzátette:

hogyha a háború folytatódik és a brüsszeli szankciók folytatódnak és ha le tudnak bennünket, Magyarországot választani az olcsó orosz földgázról és kőolajról, akkor Bujdosó Andrea és Kapitány István további súlyos összegeket keres. A Shell-részvények értéke megháromszorozódhat, megnégyszereződhet, további súlyos százmillió forintokat kereshet Bujdosó Andrea és Kapitány István. Ki tudja mennyit? De a számlát te fizeted az 1000 forintos üzemanyagárral és a háromszoros rezsiárral

– olvasható Menczer Tamás posztjában.

Mi ezzel szemben a valóság?

Az árfolyamgrafikonra pillantva nem ennyire szélsőséges a helyzet. A háború kitörésének napján (2022. február 24.) a Royal Dutch Shell részvény ára 20 font volt a londoni tőzsdén, jelenleg pedig 28,6 font, vagyis az árfolyam 43,3 százalékkal nőtt, ami Menczer Tamás állításával szemben messze van a duplázástól.

A Royal Dutch Shell részvények árfolyammozgása (penny)

A multinacionális olajcég részvényeivel lehet kereskedni Amszterdamban (euróban) és New Yorkban (dollárban), de ott is pontosan ugyanennyivel nőtt a részvények értéke.

Összehasonlításul a Shell-papírok 43 százalékos felértékelődésével, a Mol árfolyama a háború kezdete óta 65 százalékkal emelkedett, ráadásul a magyar olajvállalattal kapcsolatban valóban elhangzott már az az érvelés, hogy „keres a háborún”.

A magyarázat erre az, hogy a Mol Urals típusú orosz olajkeveréket vásárol, amely jelentős diszkonttal forgott a szankciók kivetése után, vagyis a magyar olajvállalat olcsóbban jutott hozzá a nyersanyaghoz. Az eladási (nagykereskedelmi) árképzésében viszont – ahogy azt már évtizedek óta teszi – a Brent-olajtípust árfolyammozgását lekövető mediterrán benzin és gázolaj jegyzésárakat veszi alapul. Az Urals és a Brent kőolaj közötti árdifferencia hordónként 10-25 dollár közt ingadozik 2022 februárja óta, a Mol ezen azonban mégsem realizálhat extra profitot, hiszen azt az állam szinte teljes egészében elvonja.

Részünkről nem elérhető adat, hogy Kapitány István és Bujdosó Andrea mennyi Shell-részvénnyel rendelkezik és, hogy az esetleges további árfolyam-emelkedésen mennyit realizálhatnának.