Amint azt az Economxnak nyilatkozó szakértő is jelezte, az arany és ezüst piacán látott előző heti zuhanás után nagy valószínűséggel oldalazás következik, ennek láthatók a jelei kedden is.
Az ezüst unciánkénti (31,1 gramm) árfolyama 82-83 dollár közt stabilizálódott, az aranyé pedig kicsivel 5000 dollár felett vert tanyát. A stabilizálódást a dollár megállíthatatlan gyengélkedése is segíti (kedden egy euróért több mint 1,19 dollárt kérnek), ilyenkor azok a vásárlók, akiknek nem a dollár az alapdevizájuk, nyernek az amerikai fizetőeszköz gyengülésén.
Vannak azonban kockázatok is, a sanghaji határidős tőzsdeüzemeltető keddre megemelte a tőkeáttételes arany- és ezüstpozíciók felvételéhez szükséges alapletét minimumát: 19, illetve 22 százalékra. Ez azt jelenti, hogy például 1000 dollárnyi határidős aranykontraktus megvételéhez 190 dollár letétet kell elhelyezni az értékpapírszámlán.
Közben sorra érkeznek az új célárak is, hétfőn a kanadai CIBC bank közölte várakozásait: elemzőjük szerint idén az arany átlagára 6000 dollár körül alakulhat, míg az ezüsté 105 lehet. A CIBC kiemelte, az ezüstöt nem csupán az arany trendjének "követőjeként" elemzi, hanem független piacként tekint rá, amely – a magasabb volatilitás ellenére – ugyanúgy profitálhat a jelenlegi geopolitikai-gazdasági környezetből.
A fiat valuták leértékelődése elleni fedezeti ügyletek trendje globális, és nem korlátozódik az Egyesült Államokra - tették hozz. Az elemzés az amerikai államkötvények helyzetét is figyelembe veszi: ha a piaci szereplők a kötvényeket már nem tekintik "kockázatmentesnek”, akkor megnő a kereslet az alternatív, biztonságos eszközök iránt – a választék viszont korlátozott lesz.
Volatilisebb időszak jön, de a trend továbbra is felfelé mutat, mert az áremelkedési tényezők továbbra is ott vannak az arannyal és az ezüsttel kapcsolatban. Az egyik legfontosabb ok, hogy 2008 óta folyamatosan öntik a jegybankok a fedezet nélküli pénzt a piacra. Gazdasági élénkítést végeztek így az elmúlt évtizedekben, csakhogy ennek pozitív hatására a világ immunissá vált, de a negatív hatásai megjelentek infláció formájában. A pénz értéktelenedését okozza mindez, míg az arany és az ezüst tartja a belső értékét
– érvelt a további nemesfém-áremelkedés mellett Pletser Tamás, az Erste elemzője.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
