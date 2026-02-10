Súlyos vádakkal illette az amerikai igazságügyi minisztériumot Jamie Raskin, egy magas rangú demokratikus képviselő.

Állítása szerint a minisztérium több tettes nevét indokolatlan és érthetetlen módon kitakarta.

Ezzel kapcsolatban az áldozatvédelmi okokra hivatkoztak, azonban több áldozat személyazonossága is a nyilvánosság elé került. A demokrata képviselő az alapján fogalmazta meg a vádjait, hogy egy kormányzati létesítményben átnézhette az Epstein-akták kitakaratlan változatát – írja a Guardian.

„Rengeteg teljesen felesleges kitakarást láttam, miközben az áldozatok neveit nem védték meg megfelelően” – mondta újságíróknak.

Hozzátette: ez vagy „súlyos inkompetencia”, vagy – ahogy több túlélő is gondolja – szándékos megfélemlítés lehet azokkal szemben, akik még fontolgatják, hogy előálljanak történetükkel.

Raskin szerint a minisztérium ezzel törvényt sértett, és „eltussolási üzemmódban” működik.

A 444.hu azt írja, hogy Raskin látott olyan e-mailt is, amelyet Epstein küldött munkatársának, Ghislaine Maxwellnek, benne egy 2009-es beszélgetés leiratával Trump ügyvédeivel. A dokumentum szerint Trump azt állította, hogy Epstein soha nem volt a Mar-a-Lago klub tagja, ugyanakkor vendégként járt ott, és nem tiltották ki.

Raskin jelezte: az ügyet szerdán az igazságügyi bizottság előtt is napirendre tűzi, amikor tanúvallomást tesz Pam Bondi igazságügyi miniszter.