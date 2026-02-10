A gödi mérgezés, annak tudatos eltitkolása, az, hogy az emberek egészsége és élete helyett megint csak a pénzt választotta prioritásul az Orbán-kormány, ennek a rezsimnek a legsúlyosabb bűnei közé tartozik – írta a Facebookon Karácsony Gergely, aki konzultált a Városháza levegőminőséggel foglalkozó szakembereivel.

A főpolgármester posztjában kiemelte: „a ma ismert tények alapján Budapestet ez a mérgezés nem érinti”.

„A rákkeltő, magzati korban degeneratív elváltozásokat is okozó porszennyezés elsősorban beltéri, az ott dolgozókra nagyon veszélyes, de a szennyezőanyag, ha levegőcsere vagy – tisztítás után – távozik is a beltérből, Budapestre érve nagy valószínűséggel elkeveredik, így a szakemberek szerint a fővárosban nem okoz problémát” – szögezte le Karácsony.

De ez nem jelenti azt, hogy ezért a botrányért ne kellene felelősséget vállalni, és ne lenne szükség azonnali, átfogó egészségügyi és környezeti vizsgálatokra a gödi szennyezés következményeinek felmérésére

– hangsúlyozta Budapest első embere, sérelmezve,

„most látszik csak igazán, mekkora kárt okozott, hogy a kormány szisztematikusan gyengítette az elmúlt években a környezetvédelmi intézményrendszert, és ma olyan országban élünk, ahol egy szerződéskötéssel megúszhatnak mindenféle szankciót a legszennyezőbb cégek is”.

Ismert, az is előfordult, hogy a gödi Samsung-gyárban a rákkeltő anyagok 510-szeresen lépték túl a megengedett határértéket, az ügyről a kormány is tárgyalt, és bár Rogán Antal a gyár bezárása mellett érvelt a politikai kockázatok miatt, Szijjártó Péter külügyminiszter az üzem működtetése mellett foglalt állást.

A Telex felidézte, ebből fakadóan Magyar Péter lemondásra szólította fel Szijjártót, mivel a Tisza-elnök érvelése szerint a Fidesz politikusa közvetlenül veszélyeztette a gyárban dolgozó 7500 és a környéken élő több tízezer ember egészségét, mert lobbizott a gyár működése mellett.

A külügyér ugyanakkor azt közölte, feljelenti az ellenzéki pártvezetőt rágalmazás miatt.