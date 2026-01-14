Növelni tudta előnyét a Tisza Párt a Fidesszel szemben, míg két hónapja 10 százalékpont volt a két nagy tömb közötti különbség, ez 12-re nőtt a választani tudó biztos szavazók körében – ezt mérte a Medián január első felében országosan, eszerint csak a két nagy párt biztos az április 12 után felálló új Országgyűlésben, és még Mi Hazánk is billeg a bejutás határán – írta a hvg.hu.

A mérés szerint a Fidesz–KDNP felpörgetett kampánya sem hozott új szavazókat a kormánypártoknak, de Magyar Péter sem a Fidesz szavazótáborából szerzi a további támogatókat, hanem például a DK-tól, amely pártot a Kutyapárttal együtt 1 százalékra mért.

A teljes népesség körében a Tisza 2 százalékponttal tudott erősödni,

míg a Fidesz stagnált, a választani tudó biztos szavazók körében pedig még gyengült is.

A „mire számít, ki lesz a győztes?” kérdésre a szavazókorú népesség

44 százaléka továbbra is a Fidesz-KDNP-t,

39 százalék pedig a Tisza Pártot nevezte meg.

A jelek szerint a kormánypártiaknak a tiszásokénál valamivel nagyobb az önbizalma, és főleg azzal, hogy a „bizonytalanok” körében is jóval többen számítanak arra, hogy nem lesz változás. Pedig az utóbbiak körében 47 százaléknyian vannak, akik tavasszal kormányváltást szeretnének.