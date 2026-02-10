A ONE Magyarország egy figyelmeztetést adott ki a honlapján, mely szerint adathalász e-mailek terjednek. Arra kérik az ügyfeleket, hogy ne kattintsanak az e-maileken keresztül gyanús linkekre, és ne adjuk meg a személyes adatainkat. Hangsúlyozzák, hogy az e-mailjeik  a @one.hu és a @one-d.hu domainekről érkeznek. Azt kérik, hogy aki bizonytalan, az forduljon az ügyfélszolgálathoz.

A ONE a csalásokról szóló tájékoztatójában azt írja, hogy a csalók folyamatosan új módszereket fejlesztenek, hogy személyes adatokat, banki hozzáféréseket vagy pénzt szerezzenek meg anélkül, hogy észrevennénk. Éppen ezért fontos, hogy naprakészek és óvatosak legyünk.

