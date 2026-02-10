Marco Rubio, az amerikai külügyminiszter február 13-15. között Németországba utazik, hogy részt vegyen a 62. müncheni biztonsági konferencián. Ezt követően február 15-16. között Pozsonyba és Budapestre látogat, ahol kétoldalú és régiós ügyekről egyeztet a helyi tisztviselőkkel - írta az Index az amerikai külügyminisztérium közleményére hivatkozva.

Az amerikai politikus a budapesti látogatásán magyarországi tisztviselőkkel találkozik, hogy megerősítsék közös kétoldalú és regionális érdekeiket, beleértve a globális konfliktusok megoldására irányuló békefolyamatok iránti elkötelezettségüket, valamint az Egyesült Államok és Magyarország közötti energetikai partnerséget.

Pozsonyban a szlovák kormány tagjaival tárgyal Marco Rubio azzal a szándékkal, hogy előmozdítsák a közös regionális biztonsági érdekeket, megerősítsék a kétoldalú együttműködést a nukleáris energia és az energiaforrások diverzifikációja terén, valamint támogassák Szlovákia katonai modernizációját és NATO-kötelezettségeit.

A magyar kormány emellett bízik abban, hogy a március 21-i CPAC Hungary rendezvényre Donald Trump amerikai elnök is eljön, hogy lendületet adjon a kampányhajrában. Az információk szerint ugyanakkor nagyobb esélye van, hogy végül JD Vance alelnök képviseli Trumpot. Orbán Viktor miniszterelnök pedig részt vesz az amerikai elnök által létrehívott Béketanács alakuló ülésén az Egyesült Államokban, ahol találkozik Donald Trumppal.