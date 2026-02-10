Szijjártó Péter Németh Balázs az Igazság órája youtube-os műsorában kedden reggel azt mondta: a gödi Samsung-gyár ügyében a rágalmak, amiket Magyar Péter rázúdított, „szemen szedett hazugságok, minden valóság alapot nélkülöznek, ilyet nem engedhet meg magának senki sem”, és „ez bőven túl van azon, ami egy választási kampányban politikai csatazajnak betudható”, ezt nem hajlandó eltűrni.

A külgazdasági és külügyminiszer közölte: Magyar Péternek felelnie kell a hazug rágalmaiért, ezért „aljas indokból nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás bűntette miatt“ büntetőfeljelentést tesz ellene. A cikket publikáló Telex egy „óriási álhírt közölt, egy óriási hazugságcunamit”, és ebbe keverték bele őt is teljesen „alaptalan módon”; az álhírt eredetileg közlő Telex.hu-val szemben megteszi a szükséges jogi lépéseket.

A miniszter szerint „a legfontosabb dolgot hallgatják el, hogy a pénteki napon, múlt pénteken, a kúria hozott egy döntést, egy ítéletet, ami úgy szól, hogy a gödi Samsung gyár egységes környezethasználati engedélye érvényes, és a gyár működhet”. A kúria megsemmisítette a korábban ezzel ellentétes bírósági döntést - hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter.

A Telex hétfőn egy terjedelmes cikkben arról számolt be, hogy 2023 tavaszán olyan titkosszolgálati jelentés került a miniszterek asztalára, amely szerint a Samsung gödi akkumulátorgyárában a korábban ismertnél jóval súlyosabb mérgezések történtek. A kormányülésen több miniszter, köztük Rogán Antal a gyár működésének felfüggesztése mellett érvelt. Más miniszterek - Szijjártó Péter is - azonban arról beszéltek, hogy a gyár bezáratása jókora nemzetgazdasági károkat okozhat, és elijesztheti a Samsung további beruházásait és a többi akkugyártót. A gyárat végül nem záratták be.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a cikk megjelenése után Facebook-bejegyezében kijelentette: Szijjártó Péternek haladéktalanul távoznia kell a posztjáról. Szerinte Orbán Viktor külgazdasági minisztere mindent tudott a gödi Samsung SDI gyárban történt mérgezésekről és szennyezésről. „Ő lobbizta ki, hogy az üzem működését ne függesszék fel az egészségügyi határértéket többszázszorosan meghaladó szennyezési értékek ellenére“ - fogalmazott az ellenzéki párt vezetője.