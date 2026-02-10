Az Oktatási Hivatal közlése szerint február 15-én éjfélig lehet jelentkezni az ősszel induló alap-, osztatlan és mesterképzésekre, illetve felsőoktatási szakképzésekre a felvi.hu oldalon elérhető E-felvételiben.

A hivatal az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta, hogy a felvi.hu honlapon közzétett felvételi tájékoztatóban a teljes képzéskínálat és a jelentkezéshez szükséges valamennyi információ elérhető, továbbá pontszámító kalkulátor, statisztikák és egyéb tájékoztató anyagok segítik az érdeklődőket a jelentkezési folyamatban.

A felvételizők továbbra is az Ügyfélkapu+ vagy a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) alkalmazásának segítségével regisztrálhatnak és léphetnek be az E-felvételibe; a jelentkezésüket 2026. február 15-én éjfélig kell lezárniuk – ismertette a hivatal.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy díjmentesen három jelentkezési hely jelölhető meg, további három jelentkezési hely választása esetén 2000-2000 forint kiegészítő eljárási díjat kell fizetni. A kiegészítő eljárási díj befizetésére a lezárt (hitelesített) jelentkezések esetében a jelentkezési határidőt követően, azaz február 16-tól 15 napig lesz lehetőség – tudatták a közleményben.