Az IDEA Intézet egy érdekes közvélemény-kutatást végzett 2025. december 31. és 2026. január 6. között. Arról kérdezte meg a választópolgárokat, támogatnák-e, ha az Egyesült Királysághoz hasonló szabályokhoz kötnék a pornóoldalak látogatásának lehetőségét Magyarországon, azaz személyi igazolványhoz. A szigetországban tavaly nyáron vezették be az intézkedést, azóta pedig több más ország illetve amerikai állam is hasonló lépésre szánta el magát.

A közvélemény-kutatás szerint az év elején a hazai felnőtt lakosság döntő többsége nem hallott az intézkedésről, nagyjából az egyharmadának, a 36 százalékának volt több-kevesebb információja. A férfiak közel fele, míg a nőknek csak az egyharmada hallott a szigorításokról. Általában a 40 év alattiak, főleg pedig a 30 évnél fiatalabbak voltak sokkal tájékozottabbak az átlagnál, a legfiatalabbak 66 százaléka tudott valamit a szigorításról.

Annak ellenére, hogy kevesen hallottak a más országokban bevezetett szabályokról, az IDEA közlése szerint egyértelműen többségi támogatottsága lenne, ha itthon is személyi igazolvánnyal kellene azonosítania magát annak, aki pornóoldalakat akar felkeresni az interneten.

A megkérdezettek 57 százaléka egyetértett az intézkedéssel és csak a 24 százaléka utasította el.

A válaszadók neme szerint jelentős a különbség: a nők 71 százaléka, míg a férfiak alig 41 százaléka támogatná a szigorítást.

Ami érdekesség, hogy a pártszimpátiák alapján ennek a témának az esetében nem a megszokott törésvonalakat rajzolta ki az IDEA Intézet. A szigorítás támogatói a Mi Hazánk szavazók körében vannak kisebbségben, 45 százalékuk támogatná azt, míg a Tisza Párt szavazóinak 53 százaléka állna ki mellette.

A Fidesz és a DK szimpatizánsok viszont majdnem egyforma arányban támogatnák a pornóoldalak látogatásának szigorítását: a kormánypártok szavazóinak 62, míg Dobrev Klára pártjának szavazóinak 60 százaléka.

Más pártok szavazói és a bizonytalanok is egyaránt 59-59 százalékban értenének egyet az intézkedéssel.