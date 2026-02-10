Gázpisztollyal rálőttek Orbán Sándor polgármesterre nagyteveli hivatalában – adta hírül az InfoPápa.

Információik szerint egy férfi betört a hivatalba, majd többször rálőtt a polgármesterre.

A három leadott lövésből kettő eltalálta Orbánt, akit mentőhelikopterrel szállítottak a győri kórházba.

A településvezető fejét is érte találat, az állapota viszont nem életveszélyes, az épületet a saját lábán hagyta el.

A falubeliek elmondása szerint az elkövető egy a településre néhány évvel ezelőtt költözött idős férfi lehetett. A helyi lap tudósítójának többen is azt állították, hogy a férfi mentális problémákkal küzdhetett, többször üldözési mániára utaló jeleket mutatott, képtelen történeteket mesélt.

Emlékeztetnek, az épületben működik a település óvodája is, ahonnan a gyerekeket az ablakon keresztül menekítették ki. A rendőrség elfogta a férfit, az ügyben csak későbbre ígértek tájékoztatást.

Mielőbbi teljes gyógyulást kívánunk a polgármester úrnak!

– reagált a történtekre Magyar Péter. A Tisza Párt vezetője közösségi oldalán felszólította Pintér Sándor belügyminisztert, hogy „haladéktalanul hozza nyilvánosságra az ügy részleteit, és tegyen meg mindent, hogy újra rend és béke legyen. Egyetlen közhivatalt viselő honfitársunknak és egyetlen magyarnak se kelljen rettegnie, hogy merénylet áldozatává válik!”