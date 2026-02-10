A hatóságok által terrormerényletnek minősített szabotázs után négy nappal, az anarchista csoportokhoz köthető Sottobosko, vagyis erdei aljnövényzet elnevezésű internetes oldalon jelent meg hosszabb terjedelmű közlemény. Szerzői azt írták, ők állnak az olaszországi vasúti hálózat három pontján elhelyezett, házi készítésű pokolgépekkel elkövetett akció mögött , amelyek a Bologna és Pesaro közeli síneken február 6-án, a reggeli órákban felrobbantak és felgyújtották az elektromos vezetékeket. Az észak-dél irányú vasúti összeköttetés több órára megakadt.

A közleményben a csoport úgy fogalmaz, hogy így a szerintük szégyenletes olimpiai játékok a lehető legjobb módon kezdődtek. A kiáltványban azt ígérik, hogy az illegalitás eszközeivel folytatnak harcot, decentralizálják a konfliktust és megsokszorozzák a küzdelmi frontokat.

„Tüzet az Olimpiára és azokra, akik támogatják!" – olvasható az üzenetben.

A közlemény megjelenésével egy időben a terrorizmusellenes nyomozó igazgatóság által Torinóban bezárt Askatasuna szélsőbaloldali központ szóvivője hangoztatta, hogy a hatósági intézkedés miatt január 31-én rendezett tömegtüntetés az első szint volt "a kormánnyal szembeni kollektív és népi ellenzék kiépítésére" – írja az MTI. A békésen indult megmozduláshoz mintegy másfél ezer feketébe öltözött, arcát eltakaró tiltakozó csatlakozott, akik összecsaptak a rendőrökkel. Az egyik földre esett rendőrt kalapáccsal ütötték.

Az Askatasuna szóvivője megjegyezte: Giorgia Meloni miniszterelnök Olaszország ellenségeinek nevezte a tüntetőket, ők viszont úgy gondolják, hogy a tiltakozók képviselik az ország érdekeit, és "az eszkalálta a helyzetet, aki bezáratta az Askatasunát".

A szélsőbaloldali, anarchista, antifa csoportok Olaszországban az úgynevezett "antagonista", azaz szembenálló politikai színteret képviselik. Ide tartozik a nagysebességű vasútvonal építése ellen tiltakozó No Tav mozgalom, az úgynevezett forradalmi kollektívák, a parlamenten kívüli kommunista csoportosulások. Az Askatasuna központtá alakított épületet a kilencvenes években foglalták el.