Szlovákiában hatályba lépett az a törvény, amely kimondja, hogy a gyermekneveléssel töltött éveknek a jövőben nem szabad csökkenteniük a nyugdíjat. Ennek alapján átszámolják csaknem egymillió nő járandóságát - számolt be a Paraméter.

A magyar nyelvű portál ismertetése szerint az új szlovák szabályok alapján a szülési és gyermekgondozási szabadság éveit úgy számítják be a nyugdíjba, mintha az érintett dolgozott volna.

A Szociális Biztosító nemcsak az újonnan megállapított nyugdíjakat számolja majd így, hanem visszamenőleg a 2004 után megállapított ellátásokat is.

„A Szociális Biztosító körülbelül 800 ezer–1 millió nyugdíjat fog újraszámolni"

- jelentette be a szervezet szóvivője.

Martin Kontúr hozzátette, hogy a felülvizsgálathoz nem kell kérelmet benyújtani, automatikusan intézkednek, a legidősebb korosztályoktól haladnak majd a fiatalabbak felé.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az új szabályok nem minden nyugdíjas szülő esetében jelentenek automatikus emelést. A becslések szerint nagyjából 400 ezren kaphatnak majd magasabb nyugdíjat.

A korábban megállapított járandóságok felülvizsgálatára öt év áll rendelkezésükre, a megemelt nyugdíjakat pedig jövőre kezdik folyósítani.