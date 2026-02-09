Szlovákiában hatályba lépett az a törvény, amely kimondja, hogy a gyermekneveléssel töltött éveknek a jövőben nem szabad csökkenteniük a nyugdíjat. Ennek alapján átszámolják csaknem egymillió nő járandóságát - számolt be a Paraméter.
A magyar nyelvű portál ismertetése szerint az új szlovák szabályok alapján a szülési és gyermekgondozási szabadság éveit úgy számítják be a nyugdíjba, mintha az érintett dolgozott volna.
A Szociális Biztosító nemcsak az újonnan megállapított nyugdíjakat számolja majd így, hanem visszamenőleg a 2004 után megállapított ellátásokat is.
„A Szociális Biztosító körülbelül 800 ezer–1 millió nyugdíjat fog újraszámolni"
- jelentette be a szervezet szóvivője.
Martin Kontúr hozzátette, hogy a felülvizsgálathoz nem kell kérelmet benyújtani, automatikusan intézkednek, a legidősebb korosztályoktól haladnak majd a fiatalabbak felé.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az új szabályok nem minden nyugdíjas szülő esetében jelentenek automatikus emelést. A becslések szerint nagyjából 400 ezren kaphatnak majd magasabb nyugdíjat.
A korábban megállapított járandóságok felülvizsgálatára öt év áll rendelkezésükre, a megemelt nyugdíjakat pedig jövőre kezdik folyósítani.
