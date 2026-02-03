Spanyolország betiltja a 16 év alatti kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához, és a közösségi platformoknak életkor-ellenőrző rendszereket kell bevezetniük – jelentette be Pedro Sanchez miniszterelnök kedden, miközben számos intézkedést jelentett be a biztonságos digitális környezet garantálása érdekében – írta a Reuters.

Sanchez baloldali koalíciós kormánya többször is panaszkodott a közösségi médiában terjedő gyűlöletbeszéd, pornográf tartalmak és dezinformáció miatt, mondván, hogy azok negatív hatással vannak a fiatalokra.

Sanchez a dubaji csúcstalálkozón felszólította a többi európai országot is tegyék meg ezeket a lépéseket.

„Meg fogjuk védeni őket a digitális vadnyugattól”

– fogalmazott.

Sanchez azt mondta, hogy kormánya a jövő héten új törvényjavaslatot is benyújt, amely felelősségre vonná a közösségi média vezetőit az illegális és gyűlöletbeszéd tartalmakért, valamint büntetendővé tenné az algoritmikus manipulációt és az illegális tartalmak felerősítését. Hozzátette, hogy az ügyészek megvizsgálják majd az Elon Musk Grok, TikTok és Instagram által elkövetett esetleges jogsértések kivizsgálásának módjait.

Más országok is hasonlóan határoztak korábban – hívja fel a figyelmet cikkében az Index. Október végétől Görögország elsőként tiltotta be a közösségi média hozzáférését a 16 év alattiak számára. Júniusban pedig Emmanuel Macron jelentette be, hogy törekedni fognak arra, hogy az Európai Unió jogszabályban tiltsa be a 15 év alattiak közösségimédia-használatát Franciaországban, miután egy 14 éves fiú késsel halálosan megsebzett egy oktatási asszisztenst. Ausztrália pedig decemberben tiltotta be a közösségi médiát a 16 év alattiak számára.