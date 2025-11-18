Az Időkép beszámolója szerint a várakozásoknak megfelelően az érkező hidegfront a zivatarok nyomában magával hozta a hideget, amely lehetővé tette a hó megjelenését a hegytetőkön: keddre virradóra a 1014 méteres Kékes és Bánkút is fehéres lett.

A minimumtérkép is alátámasztja a jelenséget: a hegyekben szinte mindenütt fagyott, a leghidegebb a Nagy-Hideg-hegy volt, ahol -2,4 fokig hűlt a levegő. Fagyott a Kőszegi-hegységben, a Bakonyban, a Pilisben és az Északi-középhegység csúcsain is.

Érdekes, hogy mindez mindössze egy nappal az után történt, hogy heves zivatarok söpörtek végig az országon, több helyen kiadós jégesőt hagyva maguk után, vagy éppen viharos széllel sújtva egy-egy települést.

A webkamerás felvételeken látható, hogy a Kékestető Sípálya és a Bükk térsége is havas lett kedden reggelre.