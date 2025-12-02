A legfrissebb téli havazási előrejelzések érdekes képet festenek, mivel a sztratoszférikus felmelegedésnek köszönhetően a vártnál nagyobb havazás várható. Az Egyesült Államok és Kanada több területén is jellemző lesz a megnövekedett havas csapadék aránya, de Európában is némi növekedés lesz megfigyelhető – írja a Severe Weater Europe.

A következő téli szezon fő globális időjárást alakító tényezője nagy valószínűséggel a La Niña lesz. Az elmúlt napokban azonban egy kialakulóban lévő sztratoszférikus felmelegedés volt megfigyelhető, amely szintén hatással lesz a téli poláris örvényre és a napi időjárásra.

A La Niña egy óceáni anomália a Csendes-óceán, egyenlítői (ENSO) régióiban, amelyekben általában 1-3 évente váltakoznak a meleg és hideg fázisok. Az ENSO fázisok jelentős hatással vannak a trópusi csapadékra, a nyomásmintázatokra és az óceán és a légkör közötti komplex kölcsönhatásra. A La Niña általában erős passzátszelek idején alakul ki, ami sokat elárul a globális cirkuláció állapotáról. A legújabb számítások szerint az előrejelzés a hideg fázis területére is, így egyértelműen látszik, hogy a La Niña hatással lesz a téli szezonra.

Az idei szezon másik meghatározó tényezője a sztratoszférikus felmelegedés (SSW), amely a poláris örvény körüli hőmérséklet és nyomás gyors emelkedését foglalja magába. A jelenség hatására a sarkvidéki hideg levegő beszökik az Egyesült Államokba és más középső szélességi régiókba. Az elmúlt 70 évben csak 3 olyan sztratoszférikus felmelegedést található, amely ennyire korán jelentkezett a szezonban. Ezek 1958, 1968 és 2000-ben történt, amikor novemberben sztratoszférikus felmelegedés az első kettő esetén teljes szélirány-fordulatot eredményezett, 2000-ben pedig egy, az ideihez hasonló gyengülést.