Kedden az összefüggő frontfelhőzet és a csapadékzóna délelőtt délkelet, kelet felé levonul, ezt követően jobbára gyengén felhős, napos, száraz idő várható, de a Miskolc-Békéscsaba vonal mentén több gomolyfelhő képződhet, és ott helyenként zápor, hódara-zápor, hózápor is előfordulhat. Az északnyugati szél fokozatosan gyengül, délután már gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 10 fok között valószínű. Késő estére -3 és +4 fok közé hűl le a levegő - közölte a HungaroMet.

Szerdán a helyenként párás, ködös reggelt követően változóan felhős-napos időre van kilátás. Délután délre, délnyugatra, majd nyugatra is vastagabb felhők érkeznek, de számottevő csapadék sehol sem várható. Északnyugaton megélénkül a déli, délkeleti szél. Hideg lesz a reggel, a minimumok -7 és 0 fok között alakulnak. Napközben 5-10 fokot mérhetünk.

Csütörtökön országszerte többször erősen megnövekszik a felhőzet, és helyenként esőre, záporra is számítani kell. Csak néhol élénkülhet meg a légmozgás. Kora reggel helyenként ismét fagyni fog. A legmagasabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul.

Pénteken és szombaton erősen felhős, borongós időre van kilátás. Sokfelé számíthatunk esőre, de az ország egyes részein, elsősorban a Dunántúlon és az északi hegyekben az esőt havas eső, havazás, illetve szombat hajnalban, reggel ónos eső válthatja fel. Sokfelé élénk, erős lehet az északias szél. Pénteken 3-12, szombaton 1-13 fokra van kilátás napközben, nyugaton és a hegyekben mérhetjük az alacsonyabb, délkeleten és keleten a magasabb maximumokat - olvasható az Időkép előrejelzésében.