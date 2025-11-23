Vasárnap délelőtt nyugat felől fokozatosan vékonyodik, szakadozik, majd határozottan csökken a felhőzet – az esti órákra a Dunántúlon többfelé kiderülhet az ég, míg a Dunától keletre nagyrészt borult, szeles marad az idő.

A HungaroMet jelentése szerint az északkeleti megyékben

időszakos gyengülő havazás, hószállingózás még előfordulhat.

Az időjárás továbbra is télies marad: élénk lökések kísérhetik az egyre nagyobb területen nyugatira, délnyugatira forduló szelet, miközben a hőmérséklet csúcsértéke -2 és +4 fok között valószínű.

Késő estére általában -5 és +1 közé hűl le a levegő, de a derült, hóval borított tájakon ennél hidegebb is előfordulhat.

Hétfőn se maradjon otthon az esernyő

Hétfőn folytatódik a csapadékos időjárás, bár hó helyett

a legtöbb területen inkább eső várható

egy napközben érkező, melegfronti csapadékzóna miatt.

November utolsó hetének kezdetén az ország nagy részén ismét beborul az ég.

Különösen a nap második felére növekszik a csapadékhajlam, amiből az Északi-középhegység térségében, főként annak északi felén eleinte havazás lehet – ez késő délutánra esővé szelídül, de a már kialakult hóréteg megmarad az alacsony hőmérséklet miatt.

Kora délután általában 2 és 8 fok között alakul a hőmérséklet hétfőn, míg északkeleten fagypont körül marad a maximum.

Lebénult a tömegközlekedés, nem jártak a távolsági buszok

A hóhelyzet okozta útviszonyok szombaton komoly fennakadásokat okoztak a tömegközlekedésben

Baranya, Somogy, Veszprém és Zala vármegyékben, ahol több település estére elérhetetlenné vált a távolsági buszokkal.

A MÁV-csoport közlése szerint Zalaegerszeg több városrésze mellett mintegy 22 települést érintett a fennakadás, többek között Bakonybélen, Hidegkúton, Jásdon, Kislődön, Bagodon, Becsvölgyén, Kustánszegen, Nemesapátiban, Zalaújlakon szünetelt a közösségi közlekedés.

Vasárnap hajnali 6 órakor már

minden korlátozás megszűnt, az érintett települések ismét megközelíthetők

– jelezték.