Vasárnap délelőtt nyugat felől fokozatosan vékonyodik, szakadozik, majd határozottan csökken a felhőzet – az esti órákra a Dunántúlon többfelé kiderülhet az ég, míg a Dunától keletre nagyrészt borult, szeles marad az idő.
A HungaroMet jelentése szerint az északkeleti megyékben
időszakos gyengülő havazás, hószállingózás még előfordulhat.
Az időjárás továbbra is télies marad: élénk lökések kísérhetik az egyre nagyobb területen nyugatira, délnyugatira forduló szelet, miközben a hőmérséklet csúcsértéke -2 és +4 fok között valószínű.
Késő estére általában -5 és +1 közé hűl le a levegő, de a derült, hóval borított tájakon ennél hidegebb is előfordulhat.
Hétfőn se maradjon otthon az esernyő
Hétfőn folytatódik a csapadékos időjárás, bár hó helyett
a legtöbb területen inkább eső várható
egy napközben érkező, melegfronti csapadékzóna miatt.
November utolsó hetének kezdetén az ország nagy részén ismét beborul az ég.
Különösen a nap második felére növekszik a csapadékhajlam, amiből az Északi-középhegység térségében, főként annak északi felén eleinte havazás lehet – ez késő délutánra esővé szelídül, de a már kialakult hóréteg megmarad az alacsony hőmérséklet miatt.
Kora délután általában 2 és 8 fok között alakul a hőmérséklet hétfőn, míg északkeleten fagypont körül marad a maximum.
Lebénult a tömegközlekedés, nem jártak a távolsági buszok
A hóhelyzet okozta útviszonyok szombaton komoly fennakadásokat okoztak a tömegközlekedésben
Baranya, Somogy, Veszprém és Zala vármegyékben, ahol több település estére elérhetetlenné vált a távolsági buszokkal.
A MÁV-csoport közlése szerint Zalaegerszeg több városrésze mellett mintegy 22 települést érintett a fennakadás, többek között Bakonybélen, Hidegkúton, Jásdon, Kislődön, Bagodon, Becsvölgyén, Kustánszegen, Nemesapátiban, Zalaújlakon szünetelt a közösségi közlekedés.
Vasárnap hajnali 6 órakor már
minden korlátozás megszűnt, az érintett települések ismét megközelíthetők
– jelezték.
