Szerdán az ország csaknem teljes területén borult, párás, ködös időre lehet számítani, napközben legfeljebb csak kisebb körzetekben lehet kevesebb a felhő, illetve napos az idő. Erre legjobb esély a hegyvidékeken van. Néhol jelentéktelen szitálás kialakulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, a napos tájakon azonban 10 fok fölötti maximumok is lehetnek. Késő estére 2 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet - közölte a HungaroMet.

Csütörtökön sem jön még lényeges változás, alapvetően borongós, helyenként tartósan párás, ködös időre készülhetünk, csak kevés helyen, főként a hegytetőkön süthet ki a nap A déli-délkeleti szél gyenge, mérsékelt marad. Hajnalban 0, +5, napközben 4-10 fokra számíthatunk.

Pénteken ismét többfelé ködös, szürke idővel indul a reggel. Délután azonban a Dunántúlon megélénkül a délies szél, és déli, délnyugati tájakon több helyen szakadozhat fel a felhőzet és süthet ki a nap. Tartósan ködös, felhős tájak északon, északkeleten lesznek. A minimumok 0-7 fok között alakulnak. A tartósan ködös, felhős tájakon 4-10, a naposabb déli területeken 11-18 fok közötti értékek várhatóak.

Szombaton is északon, északkeleten marad a szürke, nyirkos, borongós idő, néhol szitálás, ködszitálás is előfordulhat. Az ország déli felén azonban hosszabb napos időszakokra van kilátás. A nyugati, délnyugati szelet délen élénk, néhol erős lökések kísérik. A csúcshőmérsékletek felhős északon 5-11, máshol 12-19 fok között alakulhatna - olvasható az Időkép előrejelzésében.