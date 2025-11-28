A kanyaró okozta halálesetek száma a századforduló óta világszerte visszaesett, azonban az egészségügyi hatóságok figyelmeztetést adtak ki, amely szerint aggasztó jelek utalnak a betegség újbóli terjedésére – írja a Euronews.

A Egészségügyi Világszervezet (WHO) új jelentése szerint a kanyarós esetek száma tavaly 47 százalékkal emelkedett Európában és Közép-Ázsiában, ami elsősorban a csökkenő átoltottsági aránynak köszönhető.

A becslések szerint 2024-ben világszerte 95 ezer ember halt meg kanyaróban, többségük öt év alatti gyermek volt. Ez jelentős csökkenés volt a 2000-es 780 ezer halálesetéhez képest, de a WHO szerint „minden olyan betegség okozta haláleset, amely egy rendkívül hatékony és olcsó vakcinával megelőzhető lenne, elfogadhatatlan”.

A WHO szerint a kanyaró elleni oltási kampányok a századforduló óta világszerte közel 59 millió életet mentettek meg. Ma azonban a kanyaróesetek száma ismét emelkedik világszerte. Tavaly becslések szerint 11 millió fertőzés történt, ami körülbelül 800 ezerrel több, mint a világjárvány előtti időszakban.

Az év elején a szervezet közölte, hogy 2024-ben több mint 120 ezer kanyarós esetet regisztráltak Európában és Közép-Ázsiában, ami több mint 25 éve a legmagasabb szint. A WHO szerint tavaly 59 országban voltak jelentős kanyarójárványok, ami közel háromszorosa a 2021-ben jelentett számnak.

Az ügynökség a járványok fő okaként a vakcinázást elkerülő emberek növekvő számát határozta meg, hiszen a kanyaró annyira fertőző betegség, hogy az egészségügyi hatóságok szerint a vírus elleni védelemhez legalább az emberek 95 százalékát be kellene oltani.