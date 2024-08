Titokzatos közteret terveznek a Duna-partra

Alighogy kikerültek a betonbútorok a Margit-híd alatti rézsűkre, újabb Duna-parti helyszín köztérré alakítását jelentette be a Valyo, város és a folyó egyesület. Korábbi projektjeikhez hasonlóan most is egy kihasználatlan vízparti területet céloztak meg, de ezúttal egy ipari épületegyüttes hasznosítása is a terv része.