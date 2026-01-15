Egy dollárral, 12-ről 13 dollárra emeli Premium előfizetés havidíját a Spotify az Egyesült Államokban, Észtországban és Lettországban.

A svéd streaming szolgáltató közölte, az új árak februárban, a fogyasztók számlázási dátumától épnek hatályba. A vállalat részvényei a tőzsdei kereskedés előtti forgalom közel egy százalékkal emelkedtek – írja a Reuters.

A Spotify az elmúlt években a növekedés elősegítése érdekében az áremelésekre támaszkodott főként. Christian Luiga, a vállalat pénzügyi igazgatója elmondta, annak ellenére, hogy több mint 150 országban emelték az árakat, nem tapasztaltak jelentős növekedést az ügyfélcsökkenésben, ezért a vállalat inkább a meglévő felhasználók megtartására helyezi a hangsúlyt, sem mint hogy új felhasználókat szerezzen.

A Spotify Premium előfizetőinek száma 2025 harmadik negyedévében 12 százalékkal 281 millióra nőtt. A platform az időszak végén 713 millió havi aktív felhasználóval rendelkezett.