A Demokratikus Koalíció (DK) bejelentette, hogy egy kormányváltás esetén olyan javaslatot nyújt be, amely konkrét céldátummal és ütemezéssel teremtené meg az euró magyarországi bevezetésének feltételeit. A párt szerint a jelenlegi kormány szándékosan fenntartja a forint árfolyamának kiszámíthatatlanságát, ami növeli az inflációs kockázatokat, gyengíti a vállalkozások stabilitását és hozzájárul a lakosság elszegényedéséhez.

A DK által bemutatott javaslat értelmében az új baloldali kormánynak 2026 szeptemberéig össze kellene állítania a valutaátállás részletes menetrendjét.

A tervezési folyamatba gazdasági szakembereket és szakszervezeteket is bevonnának, és rögzítenék a legfontosabb szakpolitikai követelményeket:

a költségvetési hiány és az államadósság csökkentését,

az infláció letörését,

valamint a lakosság és a vállalkozások felkészítését az átállásra.

A javaslat hangsúlyozza, hogy az euró bevezetése nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai üzenet is. A DK szerint Magyarország helye egyértelműen az eurót használó országok között van, nem pedig a keleti, autoriter irányultságú államok felé vezető politikai pályán.

A párt álláspontja szerint a közös valuta bevezetése hozzájárulhatna ahhoz, hogy Magyarország közelebb kerüljön az európai bér- és nyugdíjszínvonalhoz, és hosszú távon kiszámíthatóbb gazdasági környezetet biztosítson a lakosságnak és a vállalkozásoknak egyaránt. A DK ezt a baloldal egyik kiemelt programjának nevezi, amelyet kormányra kerülve azonnal napirendre vennének.