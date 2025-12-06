A Demokratikus Koalíció (DK) bejelentette, hogy egy kormányváltás esetén olyan javaslatot nyújt be, amely konkrét céldátummal és ütemezéssel teremtené meg az euró magyarországi bevezetésének feltételeit. A párt szerint a jelenlegi kormány szándékosan fenntartja a forint árfolyamának kiszámíthatatlanságát, ami növeli az inflációs kockázatokat, gyengíti a vállalkozások stabilitását és hozzájárul a lakosság elszegényedéséhez.
A DK által bemutatott javaslat értelmében az új baloldali kormánynak 2026 szeptemberéig össze kellene állítania a valutaátállás részletes menetrendjét.
A tervezési folyamatba gazdasági szakembereket és szakszervezeteket is bevonnának, és rögzítenék a legfontosabb szakpolitikai követelményeket:
- a költségvetési hiány és az államadósság csökkentését,
- az infláció letörését,
- valamint a lakosság és a vállalkozások felkészítését az átállásra.
A javaslat hangsúlyozza, hogy az euró bevezetése nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai üzenet is. A DK szerint Magyarország helye egyértelműen az eurót használó országok között van, nem pedig a keleti, autoriter irányultságú államok felé vezető politikai pályán.
A párt álláspontja szerint a közös valuta bevezetése hozzájárulhatna ahhoz, hogy Magyarország közelebb kerüljön az európai bér- és nyugdíjszínvonalhoz, és hosszú távon kiszámíthatóbb gazdasági környezetet biztosítson a lakosságnak és a vállalkozásoknak egyaránt. A DK ezt a baloldal egyik kiemelt programjának nevezi, amelyet kormányra kerülve azonnal napirendre vennének.
