Az állami informatikai rendszereken előre tervezett karbantartást végeznek 2025. november 7-én, pénteken 15 órától, amely várhatóan 2025. november 10-én, hétfőn 6 óráig tart. A munkálatok ideje alatt bizonyos elektronikus ügyintézési és azonosítási szolgáltatások – köztük a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás és a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) – időszakosan nem lesznek elérhetők.

Az eReceptek kiváltása ugyanakkor ebben az időszakban is zavartalanul működik.

A szakemberek célja, hogy a karbantartás befejezése után a szolgáltatások mielőbb teljes körűen helyreálljanak.

A karbantartás miatt november 7-én, pénteken 14 órától a kormányablakokban szünetel az ügyintézés. A Központi Kormányablak hétvégén kizárólag az azonnali és sürgősségi útlevelek átvételét biztosítja. Az ügyfélfogadás 2025. november 10-én, hétfőn a megszokott rendben folytatódik.