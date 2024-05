Az eper után a cseresznye is hetekkel korábban érik Magyarországon a márciusi hőségnek köszönhetően. Ha továbbra is ilyen marad az idő, két hét múlva már a kajszibarack is következhet.

Az ATV Híradója a piacon járva kiderítette, hogy

hiába termett sok jó minőségű gyümölcs, ez az idén egyelőre nem csökkentette az árakat.

Kiss Márk őstermelő azt mondta:

Gyakorlatilag az elmúlt egy-másfél hónap nyárszerű időjárása elősegítette, hogy a cseresznye, és a többi gyümölcs is hamarabb érjen. Már megjelent a kajszi is a boltok polcain.

A kereskedő szerint

eddig silány minőségű volt a korai cseresznye, most viszont hatalmas: igaz ez a méretre és az árra is.

Friedmann Valéria zöldségkereskedő a híradónak elmondta:

eddig a meggyhez hasonló volt az ára a cseresznyének, azaz 1000-1500 forintért adták, ám a most megjelent hazai óriás cseresznyének - ami egy kiváló, finom, ropogós fajta - az ára is magasabb.

A korai érés miatt már sok termelő meghirdette a szedd magad akciókat - írja az Agorinform.