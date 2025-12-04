A nagy felháborodásra tekintettel leállítja a Cinema City a kormányzati hirdetéseket – derül ki a mozilánc közleményéből, amelyet az aHang juttatott el levélben lapunknak.
A hétvégén számolt be arról Tompos Márton, a Momentum parlamenti frakcióvezetője, hogy a Zootropolis 2. című gyermekeknek szóló animációs film előtt kormányzati reklámot vetítenek.
Az eseten felháborodva az aHang kedden levélküldő kampányt indított, amelynek keretében két napon belül közel ezren kérték a mozihálózatot arra, hogy a kifogásolt reklámokat állítsák le.
A Cinema City az aHang-nak címzett levelében úgy fogalmazott: „Megértettük, hogy sok moziszerető néző nem szeretne ilyen hirdetésekkel találkozni nálunk, így a december 4-től kezdődő mozihéttől ez a spot kikerül a film előtti reklámblokkból.”
Emlékeztetnek arra, hogy a korábbi hivatalos közleményükben is kiemelték: ahogyan eddig, úgy a továbbiakban is tartózkodnak konkrét pártpolitikai hirdetések vagy olyan üzenetek megjelenítésétől, amelyek témája a nemi, vallási, nemzetiségi csoportok, egyének elleni hangulatkeltés vagy agresszió, továbbá veszélyeztetik a kiskorúak szellemi és érzelmi fejlődését.
A mozihálózat szerint akik ténylegesen látták a kifogásolt hirdetést, azok tudják: a kifogásolt reklámfilm tartalma nem esett ebbe a kategóriába.
