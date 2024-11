Ma kezdődik a Cinema City Filmünnepe, az esemény országszerte kedvezményes mozijegyekkel, premier előtti vetítésekkel, debütáló alkotásokkal várja a filmrajongókat.

A november 7. és 10. között zajló rendezvény során minden 2D, 3D, IMAX, 4DX és ScreenX előadásra egységesen 1500 forintért vásárolhatnak jegyet a látogatók. Az exkluzív mozizásra vágyókat a VIP részlegek várják 8900 forintos belépővel a 2D-s filmekre, közölte a Cinema City.

A Filmünnep vetítéseire csak jegyvásárlás lehetséges, a helyfoglalási opció nem él a négy nap előadásaira.

A Filmünnepen premierfilmek is érkeznek a mozikba. A mozikedvelők elsőként láthatják A hullahó akciót Dwayne Johnsonnal, Chris Evans-szal és Lucy Liuval a főszerepben akár IMAX formátumban is. Szintén premier a műsorban az Arany Pálma-díjas Anora, a Holnap meghalok című magyar horror, Török Zoltán legújabb természetfilmje a Változó vadon – Az én Északom, a poszt-apokaliptikus Halálszint felett akció-sci-fi, vagy a francia Az örökös című bűnügyi dráma is. A Keanu Reeves rajongók pedig újra nézhetik feszes tempójú John Wick 10. évfordulót. Ráadásul Herendi Gábor legújabb, Futni mentem c. filmje is premier előtt kerül vetítésre. Az ősz filmeseményén olyan hazai alkotásokat is vetítenek a multiplexekben, mint a Ma este gyilkolunk, valamint És mi van Tomival?

A multiplexekben az ősz legnépszerűbb filmjeit és a régóta várt újdonságokat is láthatnak a nézők. A borzongás szerelmesei például a Mosolyogj 2 vagy A szer vetítésén próbálhatják meg legyőzni félelmeiket. Az elgondolkodtató drámák és thrillerek kedvelői a Konklávéval vagy a Joker: Kétszemélyes tébolyával feszegethetnek érdekes társadalmi kérdéseket. Aki humoros adrenalinbombára vágyik, annak a Venom – Az utolsó menet kínál vérpezsdítő akciót. A családoknak pedig olyan kiemelkedő animációs alkotások nyújthatnak varázslatos órákat és közös időtöltést, mint a A vad robot, A sárkányőrző, a Farkasbőrben-Vár a falka!, az Agymanók 2 és a Gru 4.

Lesznek közönségtalálkozók is az Arenában, az Allee-ban, aMammutban és a Westendben is, valamint a Székesfehérváron és Győrben is. A közönség többek között Herendi Gáborral és Udvaros Dorottyával vagy éppen Trill Beatrixszal (Futni mentem), esetleg Kurta Nikével és Cibulya Nikol rendezőnővel (Holnap meghalok), sőt Till Attilával (És mi van Tomival?) is találkozhatnak, de Réz András filmklubjához is csatlakozhatnak.