Újra biztosított a gyalogos kapcsolat a Gubacsi hídon a pesterzsébeti és a csepeli oldal között, így november 17-től, hétfőtől megszűnik a díjmentes utazási lehetőség a Papírgyár és a Sósfürdő megállóhelyek között – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel pénteken.

Emlékeztettek rá: a Csepel és Pesterzsébet közötti Gubacsi hídon júliusban beszakadt a járda ezért lezárták a járdát.

Hozzátették: a Budapest Közút új gyalogos-átkelőhelyet alakított ki a híd csepeli hídfőjében a gyalogos közlekedés biztosítása érdekében, ezért

november 17-től, hétfőtől megszűnik a közösségi közlekedési járművekkel való ingyenes átjutás lehetősége. Az intézkedés a 35-ös, a 36-os, a 148-as, a 151-es és a 948-as autóbuszok vonalát érinti.