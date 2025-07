Egy bicikliútra belógó bokor okozta a balesetet, amely során az államtitkár kormánya összeakadt egy szemből érkező bicikli kormányával. A politikus kezét végül be is kellett gipszelni, a kisujja alatt meg is kellett műteni – írja az Index.

Az aktív Magyarországért felelős államtitkár, Révész Máriusz Facebook-oldalán adta hírül, hogy július 2-án egy Bringás Vándortáborba tartva balesetet szenvedett.

A politikus vállalta ugyanis, hogy biciklivel megy el a pályaudvarig, hiszen a családi autóban nem fért volna el az összes kerékpár.

A szerda reggeli induláskor Nimród fiunk a karácsonyra kapott biciklijével akart menni. Adél még fel akarta venni egy tanítványát, s így a bringa már nem fért be az autóba. Természetesen jó apaként vállaltam, hogy elbiciklizek a Délibe

– írta Révész Máriusz.

Elmondása szerint reggel 7-kor indult a Kőbánya melletti bicikliúton, amerre mindennap munkába szokott járni. Egy belógó bokornál beljebb kellett húzódnia, de nem figyelt, ráadásul a járműnek, amin ült, annak is szélesebb volt a kormánya, mint a sajátja, amihez hozzászokott, és összeakadt egy szemből jövő bringáséval.

Az államtitkár elismerte, hogy az ütközés az ő hibája volt, illetve a belógó bokoré. A szemben közlekedő kerékpáros horzsolásokkal megúszta az esetet.

Az ütközést követően az államtitkár már érezte, hogy valami nincs rendben, furcsán állt a keze, és annyira fájt a válla és a bordája, hogy nem tudott felállni. Emiatt mentőt, rendőrt, balesetit hívtak, a másik biciklist pedig hamar elengedték.

Révész Máriusz szerint, valószínűleg a kisujja ütközött a szemből érkező kerékpár kormányával. Esésnél a hátára és a hátsó bordájára érkezett, amelyek most mozgásra nagyon fájnak, de nem törtek el, legfeljebb a szalagok sérültek.

Állapota szerda óta javult, mint írja, ha igyekszik, már egy perc alatt is fel tud kelni az ágyból, de lassan elfogadja, hogy később sem fog tudni csatlakozni a túrához.