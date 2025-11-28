A parlagfű és az általa okozott allergia évről-évre súlyos gondot jelent Magyarországon, amely a magyar lakosság jelentős százalékát érintheti. Az allergiás tünetek, mint tüsszögés, orrfolyás, szemviszketés és légzési nehézségek jelentősen rontják az érintettek életminőségét és munkaképességét, miközben súlyos anyagi terhet is róhatnak a parlagfű allergiától szenvedőkre - figyelmeztette Oláh Lajos, DK-s országgyűlési képviselő, ezért két kérdést is megfogalmazott Nagy István agrárminiszter felé.

Mennyi büntetés került az idei évben eddig kiszabásra parlagfű szennyezettség miatt?

Magyarországon az idei évben mekkora földterület volt szennyezett parlagfűvel?

A tárcavezető elárulta, hogy

a Parlagfű Információs Rendszer (PIR) alapján 2025-ben a mai napig megközelítőleg 48 872 000 forint növényvédelmi bírság került kiszabásra, illetve a PIR adatai alapján 2025-ben a mai napig 2773 hektár bizonyult parlagfűvel fertőzöttnek.

A WHO szerint a világon körülbelül 400 millió ember szenved allergiás náthában, és mintegy 300 millió ember asztmás betegek közé tartozik. A parlagfű okozta pollenallergia nemcsak magyar probléma, a klímaváltozás és az invazív fajok terjedése miatt az allergiás terhek világszerte nőnek. A parlagfű elleni védekezés és megelőzés ezért sem pusztán mezőgazdasági vagy környezetvédelmi kérdés, hanem egy jelentős társadalmi kihívás is.