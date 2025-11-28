A parlagfű és az általa okozott allergia évről-évre súlyos gondot jelent Magyarországon, amely a magyar lakosság jelentős százalékát érintheti. Az allergiás tünetek, mint tüsszögés, orrfolyás, szemviszketés és légzési nehézségek jelentősen rontják az érintettek életminőségét és munkaképességét, miközben súlyos anyagi terhet is róhatnak a parlagfű allergiától szenvedőkre - figyelmeztette Oláh Lajos, DK-s országgyűlési képviselő, ezért két kérdést is megfogalmazott Nagy István agrárminiszter felé.
- Mennyi büntetés került az idei évben eddig kiszabásra parlagfű szennyezettség miatt?
- Magyarországon az idei évben mekkora földterület volt szennyezett parlagfűvel?
A tárcavezető elárulta, hogy
a Parlagfű Információs Rendszer (PIR) alapján 2025-ben a mai napig megközelítőleg 48 872 000 forint növényvédelmi bírság került kiszabásra, illetve a PIR adatai alapján 2025-ben a mai napig 2773 hektár bizonyult parlagfűvel fertőzöttnek.
A WHO szerint a világon körülbelül 400 millió ember szenved allergiás náthában, és mintegy 300 millió ember asztmás betegek közé tartozik. A parlagfű okozta pollenallergia nemcsak magyar probléma, a klímaváltozás és az invazív fajok terjedése miatt az allergiás terhek világszerte nőnek. A parlagfű elleni védekezés és megelőzés ezért sem pusztán mezőgazdasági vagy környezetvédelmi kérdés, hanem egy jelentős társadalmi kihívás is.
