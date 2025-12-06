Szeptember óta az autópálya-matrica online megvásárlása nem kerül többe annál, mintha benzinkúton szereznénk be, a kényelmi díj eltörlésével idén ősszel több mint félmilliárd forint marad az autósoknál – közölte az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára szombaton Facebook-oldalán.
Solymár Károly Balázs úgy fogalmazott, a kormány döntésének hatása kézzel fogható és az éves jogosultságok beszerzésén január végéig akár 1,3 milliárd forintot spórolhatnak meg a sztrádahasználók.
Az államtitkár azt mondta, az intézkedés azonnali megtakarítást jelent a magyar családok számára.
Felhívta a figyelmet a digitális vásárlás előnyeire, mert az néhány kattintással intézhető, teljesen papírmentes, tehát környezetbarát.
A kényelmi díj ment, a kényelem marad – zárta bejegyzését az államtitkár.
Mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk az autósoknak, ha autópályára merészkednekHatvanezer fölé kúszott az éves autópálya-matrica díja. Hétfőtől lehet hozzájutni a NÚSZ-nál és viszonteladó partnereinél.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!