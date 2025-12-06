Péntek éjjel újra mozgósította légierőjét Lengyelország, miután a hadsereg monitoringrendszere észlelte az orosz gépek felszállását a kalinyingrádi exklávéból. A Balti-tenger menti terület Oroszországhoz tartozik, Lengyelországgal határos.

A lengyel F–16-osok készenlétbe álltak, és életbe lépett a NATO keleti szárnyának szokásos riasztási folyamata.

A lengyel fegyveres erők közlése szerint az orosz repülők a nemzetközi légtérben, előre jelzett útvonalon haladtak. A légvédelem ennek ellenére aktiválta az ilyenkor megszokott protokollt, és folyamatosan figyelte az orosz mozgást. A hadsereg hangsúlyozta:

az ország északi és keleti részén élőknek nincs okuk aggodalomra,

a készültség pedig a jelenlegi biztonsági környezetben rendszeres eljárás.

Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.… pic.twitter.com/i0M6y8oKKB — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) December 6, 2025

A Gazeta.ru beszámolója szerint az orosz légierő „tervezett gyakorlatot” hajtott végre, és nem tért el a bejelentett repülési útvonaltól. A lengyel haderő ugyanakkor kiemelte: minden ilyen felszállásnál automatikusan életbe lép a NATO riasztási mechanizmusa, függetlenül attól, hogy később mennyire bizonyul fenyegetőnek a helyzet.

A térségben az elmúlt hónapokban nőtt a légierők aktivitása, a lengyel hadsereg pedig többször is készenlétet rendelt el a keleti határ közelében észlelt mozgások miatt. A hadvezetés szerint a gyors reagálás a régió biztonságának fenntartása miatt elengedhetetlen, és továbbra is szoros együttműködésben dolgoznak a NATO-partnerekkel.