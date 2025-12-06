Ukrajna Oroszországot okolja egy februári dróntámadásért, amely lyukat ütött a csernobili 4-es reaktor fölött álló, 1,5 milliárd euróból épült acél védőpajzsba. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség most megerősítette, hogy a sérülés miatt a szerkezet már nem képes teljesen betölteni fő funkcióját, vagyis a sugárzás elszigetelését, bár a teherhordó részek nem károsodtak súlyosan. Néhány javítást már elvégeztek, de átfogó helyreállításra van szükség – írta a The Gaurdian.

Az 1986-os csernobili robbanás – amely akkor történt, amikor Ukrajna Moszkva fennhatósága alatt állt a Szovjetunió részeként – sugárzást juttatott Európa fölé. A reaktorolvadás megfékezésére irányuló küzdelem során a szovjetek egy beton „szarkofágot” építettek a reaktor fölé, amelynek élettartama mindössze 30 év volt. Az új védőburkot azért építették meg.

Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója elmondta, hogy a védőszerkezet elvesztette elsődleges biztonsági funkcióit, de azt is megállapította, hogy a teherhordó szerkezeteiben vagy a megfigyelőrendszereiben nem keletkezett maradandó kár. Hozzátette, néhány javítást elvégeztek, „de az átfogó helyreállítás továbbra is elengedhetetlen a további romlás megelőzése és a hosszú távú nukleáris biztonság garantálása érdekében”.