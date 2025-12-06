Csütörtök hajnalban újabb orosz rakétacsapás érte Lviv megyét – a becsapódások mindössze 250 kilométerre történtek Magyarországtól, vagyis ismét a NATO határvidékének közvetlen közelében zajlott katonai akció. A régió kormányzója szerint több rakéta csapódott be az ukrán–lengyel határ felé eső térségben.

A helyi hatóságok közlése szerint legalább egy ember megsérült, több lakóépületben kitörtek az ablakok, autók rongálódtak meg, és egy ipari létesítményben is károk keletkeztek. A támadás során az ukrán légvédelem több rakétát lelőtt, de nem mindet sikerült megállítani - írja a 24-es csatorna.

Helyiek beszámolói szerint

a szirénák hosszan szóltak, és olyan erős robbanások rázták meg a térséget, amilyenekre hónapok óta nem volt példa.

Több településen átmeneti áramszünet és mobilhálózati zavar lépett fel.

Az ukrán hadvezetés szerint Oroszország továbbra is a nyugati országrészt célzó, infrastruktúraellenes támadásokkal próbálja nyomás alatt tartani az országot, miközben a fronton nem ér el érdemi előrelépést. Lviv megye stratégiai szempontból kiemelt terület, hiszen ezen keresztül futnak a nyugati fegyverszállítmányok és humanitárius útvonalak.

A támadás ismét rávilágít arra, milyen közel zajlanak a harci cselekmények a magyar határhoz: a mostani csapás távolsága alig több, mint Budapest és Pécs között az út.