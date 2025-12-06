Ukrán és amerikai tárgyalófelek közösen szólították fel Oroszországot, hogy mutasson „komoly elkötelezettséget a hosszú távú béke iránt”, miután a hét elején Moszkvában tartott tárgyalások nem hoztak áttörést. Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja és Rusztem Umerov, az ukrán nemzetbiztonsági tanács titkára kétnapos floridai „konstruktív megbeszélést” követően tették közzé a felhívást – írta a BBC.

A közlemény szerint az ukrajnai háború befejezésének kilátásai Oroszország „készenlététől” függenek, hogy „lépéseket tegyen a deeszkaláció és a gyilkolás beszüntetése felé”.

„A háború befejezése, valamint a tűzszünet és a deeszkaláció felé tett hiteles lépések szükségesek az újabb agresszió megakadályozásához” – olvasható a dokumentumban.

A tárgyalások, amelyeken Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner is részt vesz, csütörtökön kezdődtek és szombaton is folytatódnak. A floridai tárgyalásokon Ukrajna csapata tájékoztatást kapott Trump megbízottja és Vlagyimir Putyin orosz elnök között a hét elején lezajlott megbeszélésekről.





Pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy „teljes körű tájékoztatást akar szerezni arról, hogy mi hangzott el Moszkvában, és milyen egyéb ürügyekkel állt elő Putyin a háború elhúzására". Steve Witkoff kedden csaknem öt órát töltött Putyinnal Moszkvában , ezt követően a Kreml közölte, hogy „nem született kompromisszum" az amerikai béketerv tervezetével kapcsolatban, de hozzátette, Putyin kész folytatni a találkozókat az amerikaiakkal, „annyiszor, ahányszor csak szükséges". Ukrajna és európai szövetségesei azonban megkérdőjelezték az orosz vezető elkötelezettségét a háború befejezése iránt.

Kijev az amerikai béketerv felülvizsgálatát szorgalmazta, amelyet széles körben Moszkva számára kedvezőnek tekintettek, amikor az első változat kiszivárgott a médiába. Azóta számos változtatáson esett át, bár a frissebb változatot nem hozták nyilvánosságra.

A két fél között továbbra is jelentős vitapontok vannak, beleértve az Ukrajna háború utáni biztonsági garanciáit és a területi engedményeket.

Oroszország jelenleg Ukrajna területének nagyjából egyötödét ellenőrzi, beleértve a keleti Donbász területét is, amely Donyeck és Luhanszk megyéből áll.

Pénteken az India Todaynek adott interjújában Putyin arra figyelmeztette az ukrán csapatokat, hogy

ezen a héten teljesen vonuljanak ki a régióból, mondván, különben Oroszország „erőszakkal szabadítja fel ezeket a [donbászi] területeket”.

Kijev és európai szövetségesei úgy vélik, hogy Oroszország jövőbeli támadástól való elrettentésének leghatékonyabb módja az lenne, ha Ukrajna NATO-tagságot kapna, vagy átfogó biztonsági garanciákat nyújtana.

Oroszország határozottan ellenzi, Trump pedig szintén többször jelezte, hogy nem szándékozik engedélyezni Ukrajna csatlakozását a katonai szövetséghez.

Trump azt mondta, hogy ezek a tárgyalások „elég jók” voltak, de túl korai lenne megmondani, mi fog történni, mivel „a tangóhoz két ember kell”.