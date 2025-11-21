Az európai védelmi és repülőgépipar stabil, pozitív trendet mutat. A Research & Markets előrejelzése szerint a piac 2025-ben mintegy 183 milliárd dollárra becsülhető, és 2030-ra elérheti a 235 milliárd dollárt, ami évi átlag 5,1 százalékos növekedési ütemet jelent. Az elmúlt három évben a védelmi startupokba és mélytechnológiai cégekbe irányuló befektetések csaknem az ötszörösükre nőttek, a tőke egyre inkább Európa technológiai függetlenségére fogad.

Az év egyik kulcseseménye volt a Bpifrance Défense elindítása – ez Franciaország első olyan alapja, amely magánbefektetők számára is lehetővé teszi, hogy a védelmi iparba fektessenek. Az alap mintegy 500 vállalatba kíván befektetni, amelyek 70 százaléka francia, 30 százaléka pedig más európai cég, és évi körülbelül 5 százalékos hozamot céloz meg, szokásos piaci kockázatok mellett.

A kutatási-fejlesztési kiadások is növekednek: 2025-ben várhatóan meghaladják a 17 milliárd eurót, miután 2024-ben átlépték a 13 milliárd eurót. A védelmi beruházások mintegy 80 százaléka olyan eszközökre irányul, mint a légvédelmi rendszerek, műholdak, drónok és kiberbiztonsági megoldások.

Az elemzők a következő évtizedben évi 10–11 százalékos árbevétel-növekedést vetítenek előre az európai védelmi vállalatok számára, és a szektor forgalma akár megháromszorozódhat 2035-re – ami lehetőséget teremt mind az iparági óriások, mind pedig a szenzorokkal, mesterséges intelligenciával és robotikával foglalkozó kisebb cégek számára.

Európa védelmi struktúrája mélyreható átalakulás előtt áll Évtizedek óta először történik mindez nemcsak politikai akarattal, hanem valódi befektetésekkel is alátámasztva. A növekvő költségvetések, a magánalapok megjelenése és a kockázati tőke beáramlása a védelmi szektort a kontinens egyik legdinamikusabb területévé teszik. A befektetők számára ez egy lehetőség, hogy részesei legyenek egy hosszú távú trendnek, amely ötvözi a pénzügyi potenciált, a technológiai fejlődést és a stratégiai jelentőséget. Európa új stratégiai iránya ma a védelmi technológia, ahol a gazdasági növekedés közvetlenül kapcsolódik a jövő biztonságához és fenntarthatóságához

– mondta Radu-Iulian Pădurean, a Freedom24 hálózatfejlesztési menedzsere.

Hol érdemes keresni a befektetési lehetőségeket a tőkepiacon?