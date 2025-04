Donald Trump amerikai elnök újabb lépést tett az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háborúban:

a kínai importtermékekre kivetett vámtarifát 104 százalékról 125 százalékra emelte;

bár tegnap több más kereskedelmi partnerrel szemben visszavonulót fújt, Kína esetében tovább szigorította álláspontját;

sokat nem kellett várni a pekingi válaszra, mely szerint Kína 84 százalékos vámot vezetett be az amerikai termékekre, és továbbra is „végsőkig küzdést” ígér a gazdasági szembenállásban.

A kínai és hongkongi tőzsdék a hírre mégis emelkedéssel reagáltak – írja összeállításában a Yahoo Finance.

A CSI 300 és a Hang Seng indexek erősödtek, amit az elemzők részben a várható kínai gazdaságélénkítő intézkedéseknek, részben az állami részvényvásárlásoknak tulajdonítanak. A befektetők abban bíznak, hogy a pekingi kormány lépésekkel ellensúlyozza majd az amerikai vámok hatásait.

A kommentárok alapján a szakértők többsége úgy látja, hogy

a helyzet még korántsem stabilizálódott.

Hong Hao, a Huafu International vezérigazgatója szerint Kína most jóval felkészültebb, mint a korábbi években, és már nem olyan sebezhető az amerikai exporttól való függés miatt. Más elemzők, például Sat Duhra a Janus Hendersontól, inkább a volatilitás elhúzódására figyelmeztetnek, és csak néhány szektorban látnak kedvező befektetési lehetőséget Kínában.

Többen is Trump stratégiáját bírálták: Liam Zhou szerint az ilyen „önkényes” vámemelések hosszabb távon az amerikai gazdaságnak is árthatnak, és nem oldják meg az alapvető problémákat, mint például az államadósság vagy a gyártás kiszervezése. Jason Chan és Charu Chanana arra hívták fel a figyelmet, hogy bár a piaci hangulat átmenetileg javult, a tárgyalások kimenetele továbbra is bizonytalan, és a következő hetekben fokozott árfolyam-ingadozásra lehet számítani.