Továbbra is mínuszt mutat idén az amerikai tőzsde vezető indexe, az S&P 500 3,5 százalékkal áll alacsonyabb szinten, mint év elején, a februári csúcstól (6144 pont) pedig közel 8 százalékkal marad el.

Ez az Egyesült Államokban még menedzselhető, bár az elmúlt két évben 20 százalék feletti éves teljesítményt nyújtott az amerikai tőzsde. Magyar befektetőként viszont sokkal csúnyább az összkép: nagyon visszaütött a forint nem sokak által várt erősödése: amely 7,3 százalékos volt a dollárral szemben, az éveleji 397 helyett 368 forinton jegyzik a dollárt.

A kettő együtt nagyon húsbavágó, nem véletlenül láthattak olyan napokat a magyar befektetők, hogy az amerikai részvényeik értéke közel 20 százalékos visszaesést mutatott – hangzott el a K&H Értékpapír csütörtöki befektetői klubján. Miközben hosszútávon sokkal inkább az volt jellemző, hogy a magyar befektetőknek a részvények árfolyam-emelkedésén túl még a devizaárfolyamok mozgásán is plusz nyeresége keletkezett.

Reáleszközök nélkül nincs érdemi hozam

Cinkotai Norbert vezető elemző szerint a piacok a fentiekkel együtt is meglehetősen volatilisek idén, szinte hétről hétre változik a kép. Valószínű, hogy 2025-ben magasabb infláció várható, mint tavaly, ez ellen pedig illik védekezni, kérdés hogyan, nincs már 20 százalék közeli kamat a Prémium Állampapírokon, szóval valamilyen szintű kockázatvállalásra szükség lesz, ha érdemi reálhozamot akarunk elérni.

De egyébként hiába korrigált egy jókorát az amerikai tőzsde, még nem sérült az emelkedő trend, amely 2022 óta töretlen és ez hozta fel a BUX indexet is a 37 ezer pontos tartományból 90 ezer pontra. Egyébként nem könnyű felkészülni a fordulatra: ami nagyobb zuhanást vált ki a részvénypiacokon, az szinte sosem előre bekalkulált kockázat, hanem váratlan esemény, mint például a koronavírus-járvány, vagy a háború Ukrajnában.

Jön az igazság pillanata

Egyébként az amerikai indexen világosan látszik, hogy a korábban csodálatos 7-esnek tartott részvények durván alulteljesítők, szinte mindegyik több mint 10 százalékot esett 2025-ben, a Tesla pedig közel 50-et. A magyarázat tulajdonképpen nem bonyolult, egyértelműen romlottak Amerikában a növekedési kilátások (szerdán a Fed is korrigálta prognózisát), az elemzők 30 százaléka vár recessziót az Egyesült Államokban, ezek a romló kilátások pedig negatívan hatnak az árfolyamokra. Ezért a tőzsdék már április 30-ra gyúrnak, akkor jön el az igazság pillanata, az első negyedéves amerikai GDP adat publikálásával.

Van néhány friss sztori is, az elmúlt hetekben eltűnt a dollár mögül az erő (felértékelve több nyersanyagot), amit az váltott ki, hogy nem indul el azonnal a vámháború. A másik érdekesség az európai tőzsdék felülteljesítése, a kontinens börzéi mind képesek voltak idén emelkedésre, a kép persze messze nem egységes, a lengyelek nagyon elhúztak, a WIG-20 index már 22 százalék pluszban jár idén, veszik a befektetők a lengyel eszközöket, egyrészt a korábban nyomott értékeltség, másrészt az ukrajnai háború rendezésében való hit miatt.

Már nem annyira túlértékelt az amerikai piac

Ám ha egy nagyobbat hátralépünk, nem történt semmi különös, csak az amerikai és európai részvénypiacok értékeltsége közti differencia tért vissza a több éves átlaghoz: a kontinensünk részvénypiaca most már újra csak 25 százalékos diszkonton forog Amerikához képest, a tavalyi 40 százalékhoz képest. Egyébként mint arra a K&H elemzői rámutattak, miután villámgyorsan helyre állt a két piac közti különbség, most egyfajta tanácstalanság látszik, ennek jele a hetek óta oldalazó német tőzsdeinex. A választ talán az első negyedévről szóló gyorsjelentési szezon adhatja meg, illetve az, hogy az amerikai növekedéssel kapcsolatos aggodalmak végül mennyire bizonyulnak megalapozottnak.

A német DAX és az S&P 500 indexet lefedő SPY ETF idei teljesítménye

Érezhetően sok a kockázat

De miért estek a tech papírok, ha legutóbb mindegyikük erős jelentést tett közzé? A válasz lényegében ugyanaz, ami a 2024-es emelkedést részben okozta: az AI. A sztori megy tovább, de brutális a beruházásigénye, a vezető tech vállalatok részéről ez egyenként több mint 100 milliárd dollárra rúghat, ekkora capex igény egyértelműen rontja rövid távon a profitszámokat és a megtérüléssel kapcsolatban is felmerültek kételyek. Ráadásul ott a vámpolitika is, amelynek hatásairól egyelőre keveset nyilatkoztak az amerikai csúcscégek, kivéve a csütörtökön már jelentő Niket, amely menedzsmentje a bizonytalan gazdasági környezet és a vámok lehetséges hatásaira felkészülve csak kifejezetten óvatos előrejelzést mert közzétenni.

Itthon felpöröghet az osztalékrali

A hazai piacon is van néhány jó sztori, nem véletlen a 90 ezer pontig menetelő BUX. Itthon elsősorban a január volt erős, összességében közel 14 százalékos emelkedést mutat a hazai részvénypiac. A vezető sztori továbbra is a Telekom, amely tavaly (osztalékkal együtt) 100 százalék hozamot biztosított a befektetőknek, erre idén sikerült rátenni további 33-at. Ebben az évben 192 milliárd, jövőre pedig 200 milliárd lehet a nettó nyereség, ami az új osztalékpolitika figyelembe vételével is kifejezetten ígéretes, hiszen dönthet a menedzsment akár a teljes nyereség szétosztásáról a tulajdonosok közt.

Osztalék fronton különben nem lehet panasz a magyar tőzsdecégekre. A tavalyi nyereségből a Telekom részvényenként kifizet 100 forintot, emellett saját papírokat is vásárol, amelynek 43 forint a hatása egy részvényre vetítve. A Mol a várakozások szerint ismét 250 forintot fizethet minden részvény után, az OTP pedig 964-et.