Új helyzetet hozott 2025 a lakossági megtakarítások területén azzal, hogy a korábban nagyon vonzó, két számjegyű hozamot kínáló inflációkövető állampapírok hozama jelentősen csökkent. A befektetési környezet azonban kedvezőnek mondható és a mostani kilátások szerint továbbra is jelentős hozamokkal kecsegtető célpontok vannak a piacon - derült ki a K&H Értékpapír csütörtöki sajtóeseményén, amelyen a társaság szakértői vázolták a jelenlegi befektetési helyzetet, a kilátásokat.

Közel 20 százalék PMÁP-pal, de ennek vége

Számos magyar lakossági befektető számára az elmúlt években az inflációkövető állampapírok jelentették a lényegében kockázatmentes, biztos megoldást a megtakarításuk gyarapítására. Ugyanakkor 2025-ben az eddigi magas hozamok visszaestek. Emiatt azoknak a megtakarítóknak egy része, akik eddig főként állampapírokba fektettek, most új lehetőségek után kutatnak. A jelenlegi piaci helyzetben és kilátások szerint attraktív hozamokat lehet elérni több területen is, különböző befektetési célpontokkal - egyebek mellett ez derült ki a K&H Értékpapír sajtóeseményén.

Azért rendkívüli a mostani piaci környezet, mert ezermilliárd forintos nagyságrendű lakossági megtakarítás keres helyet magának a piacon - mondta Horváth István, a K&H Értékpapír vezetője.

A befektetési szolgáltatónál az a tapasztalat, hogy a lakossági befektetők egyre tudatosabbak. Ráadásul az eddig két számjegyű hozamokat biztosító inflációkövető állampapírok révén sokan megtapasztalták, hogy el lehet érni kimagasló hozamokat a befektetési piacon. Természetesen különböző kockázatvállalás mellett.

Egyre fiatalabb korban kezdünk befektetni

A tudatosságra utalva a szakember idézte egy nemzetközi felmérés eredményeit, amely szerint egyre fiatalabbak a befektetők. A Z generáció tagjainak egy része már 20 éves kora előtt megkezdi a takarékoskodást, szemben például az X generáció 30, valamint a boomerek 35 éves átlagéletkorával.

A felmérésünk azt mutatta, hogy az állampapírral rendelkező ügyfeleink harmada vált az állampapírokból más befektetésekre. Sokan a diverzifikált részvénybefektetéseket lefedő ETF-ek felé mozdulnának, de népszerűek maradtak tőzsdei részvények, valamint a biztonságos állampapírok mellett a befektetési alapok, ahogy az ingatlancél is

- tette hozzá Horváth István.

Kép: Economx

Cinkotai Norbert, a K&H Értékpapír vezető elemzője úgy látja, hogy kedvező helyzetben választhatnak most a lakossági befektetők. A világ nagy tőzsdéi összességében pozitív kilátásokat mutatnak, a technológiai részvények, vagy éppen a pénzügyi vállalatok jó kilátásokkal rendelkeznek. Említette az S&P 500 amerikai tőzsdeindexet is, amely az elmúlt két évtizedben átlagosan két számjegyű hozamot nyújtott. 2024-ben 20 százalék feletti árfolyam-emelkedést mutatott.

Kép: Economx

A mostani kilátások alapján az Egyesült Államok vámpolitikája és gazdaságpolitikája meghatározó tényező lesz a következő években. A befektetők figyelme a részvénypiacok, kötvényhozamok és a globális kamatkörnyezet változásaira összpontosul, de természetesen vannak kockázatok is.

Az infláció ugyan mérséklődött, de a jegybankok kamatpolitikája további bizonytalanságot hordoz magában. Emellett persze a Trump-adminisztráció lépései rejthetnek kockázatot” - fogalmazott Cinkotai Norbert.

Nagyon olcsók a magyar részvények

A szakember szerint viszont nem kell “Amerikáig menni” a jó részvénypiaci teljesítményekért. A Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe, a BUX is erősen indította ezt az évet. A jelenlegi előrejelzések alapján a most alulértékelt magyar és régiós részvények is érdekes területek lehetnek. Kiemelte, hogy érdemes a különböző befektetéseknél a devizák szerint is diverzifikálni. Ez azt jelenti, hogy ne csak a forintalapú befektetések legyenek a céltáblán, hanem az euró- és dolláralapúak is.

A magyar részvénypiacon a vezető cégek az egy éves nyereségük 6,5-7-szeresén forognak, ez a szám az amerikai részvénypiacon átlagosan 22, a nyugat-európai tőzsdéken 14.

A K&H Értékpapír szakértői szerint jó eséllyel jól látható reálhozammal számolhatnak a lakossági befektetők a következő időszakban. A kötvénypiacon elérhetik a plafont a hozamok, ugyanakkor komolyabb bizonytalansággal lehet számolni, míg a részvénypiac vonzóbbnak tűnhet, persze magasabb kockázat mellett.