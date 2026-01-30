A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 941,17 pontos, 0,74 százalékos emelkedéssel 128 831,58 pontos történelmi csúcson zárt pénteken – írja az MTI.
A részvénypiac forgalma 37,9 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a kibocsátókkal kapcsolatos híreknek a hét utolsó kereskedési napján fontos szerepük volt az árfolyammozgásokban. Az OTP az elmúlt napokban kihirdetett céláremeléseknek köszönheti az erősödést, a Richter pedig annak, hogy az egyik készítményéről kedvező szakvéleményt adott ki az Európai Gyógyszerügynökség. Az ajánlással a termék hormonpótló terápiaként alkalmazható, és amennyiben megkapja a forgalomba hozatali engedélyt, úgy növelheti a cég bevételét az Európai Gazdasági Térségben – tette hozzá.
- A Mol 28 forinttal, 0,72 százalékkal 3930 forintra erősödött 4,4 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 290 forinttal, 0,72 százalékkal 40 540 forintra nőtt, forgalmuk 24,8 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,42 százalékkal 1998 forintra emelkedett, forgalma 825,9 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 160 forinttal, 1,51 százalékkal 10 770 forintra erősödött, a részvények forgalma 4,3 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 10 217,92 ponton zárt pénteken, ez 71,13 pontos, 0,69 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
